Manobra pode criar "superemenda" ao Plano Diretor

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASil - 06.10.2025 - Bruno Mesquita é entrevistado no Jogo Politico (João Filho Tavares O Povo)

Vereadores da oposição de esquerda na Câmara Municipal contestaram à coluna uma articulação em curso que quer estimular a aglutinação de diversas emendas ao projeto que atualiza o Plano Diretor de Fortaleza. Na prática, propostas de alteração apresentadas por vários parlamentares seriam reunidas em uma ou mais "superemendas" ao texto, com assinatura conjunta de diversos vereadores. A medida ajudaria a "diluir" a autoria das emendas entre um grupo numeroso de parlamentares, o que tanto diminuiria possíveis repercussões negativas das mudanças entre a população, quanto facilitaria a aprovação delas no plenário do Legislativo. Segundo vereadores da oposição, a tese foi alvo de diversas reuniões no último de semana, mas segue em debate.

Impasse

A coluna tentou ouvir o relator do projeto, Bruno Mesquita (PSD), sobre a articulação, mas não obteve resposta até ontem. Vereadores independentes, no entanto, apontam que a medida não é bem recebida pela gestão Evandro.

Data limite

De um jeito ou de outro, deve terminar nesta terça-feira, 18, o prazo da Mesa Diretora para a apresentação de novas emendas ao texto. Até ontem, mais de duzentas propostas já haviam sido adicionadas ao projeto.

PT 2026

O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) divulgou nesta segunda-feira as indicações de chapas do partido para a construção do Grupo de Trabalho que irá coordenar a estratégia eleitoral do partido para 2026.

Em alta

Entre os nove membros titulares do grupo, o único cearense é o deputado José Guimarães (PT). Na prática, inclusão na lista acaba fortalecendo a pré-candidatura do parlamentar petista ao Senado Federal em 2026.

Papa Leão

Três ex-moradores de rua cearenses participaram neste fim de semana de um almoço com o Papa Leão XIV em Roma, na Itália. Encontro integrou a celebração da IX Jornada Mundial dos Pobres, comandada pelo pontífice.

Superação

Os três cearenses são Alexandre Peres, 49, José Marques, 53, e Carlos Ribeiro, 45, todos assistidos que superaram a situação de rua com assistência da Casa São Francisco, projeto social da Comunidade Católica Shalom.

SPU embarga obra em Jeri

A Superintendência do Patrimônio da União (SPU) no Ceará embargou ontem obra da Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara na faixa de praia do município. A intervenção buscava conter o avanço no mar sobre instalações da praia na vila de Jericoacoara.

Escavação

Na prática, a Prefeitura estava construindo "barreiras" com buracos e pedras para conter o avanço do mar na região, sem autorização da SPU. Operação com embargo e autuação contou com apoio do ICMBio e da PM-CE.

Denúncia

Segundo a coluna noticiou no último sábado, 15, a obra já vinha sendo denunciada pelo deputado Renato Roseno (Psol), que aponta ausência de licenciamento ambiental ou de estudo de impacto ambiental na região.

Horizontais_

O grupo Crítica Radical realiza nesta terça-feira, às 12h, evento para debater desdobramentos da vitória de Maria Luiza Fontenele na disputa pela Prefeitura de Fortaleza de 1985. /// O evento, que contará com presença da própria Maria Luiza, será transmitido ao vivo pelo perfil do Crítica Radical no YouTube.



