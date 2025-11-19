"O que tínhamos que ter feito, nós fizemos", diz Evandro

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O prefeito Evandro Leitão (PT) nega ter relação com "superemenda" articulada por 34 vereadores que, na prática, deverá barrar a criação de dezenas de áreas verdes e de interesse social no novo Plano Diretor de Fortaleza. Em entrevista à Vertical, o petista destacou autonomia do parlamento e afirma que não participou de discussões sobre a medida. Na sessão de ontem da Câmara Municipal, Evandro foi cobrado sobre a proposta por vereadores do Psol, que denunciam adesão em peso da base do prefeito ao "emendão". "É revoltante que a base esteja articulada para alterar o texto. E essa emenda tem mais de cem páginas, descaracteriza o plano como um todo. É um retrocesso imenso, e aconteceu pelas mãos da base governista", diz Adriana Gerônimo (Psol).
Evandro, no entanto, rejeita a tese dos vereadores. "Não é tirando a minha responsabilidade, mas o que tínhamos que ter feito, nós fizemos. Foram diversas audiências públicas, diversas escutas da cidade", afirma o gestor.
"Não é para dizer 'ah, o prefeito está lavando as mãos', mas eu tenho que respeitar o Legislativo. Existe a autonomia, a independência do outro Poder, e eu não vou ficar interferindo", conclui o prefeito.
Gabriel Aguiar (Psol), no entanto, rebate a tese, afirmando que o prefeito, caso quisesse, teria poder de inviabilizar a tratativa. " "Concordando ou não, há um alinhamento entre a base do prefeito, que assinou a emenda", diz.
A "superemenda" deve barrar a criação de mais de 50 áreas especiais ambientais, sociais ou culturais no zoneamento de Fortaleza. Texto também "resgata" propostas da construção civil rejeitadas na Conferência da Cidade.
Começam nesta quinta-feira, 2, viagens dos 20 bolsistas selecionados para o Ceará Sem Fronteiras, programa da Secult que irá investir na formação de produtores artísticos com intercâmbios formativos no Brasil e no Exterior.
O Banco do Nordeste Cultural recebe a partir deste sábado, 22, às 19h a exposição "A Palavra e o Som", que celebra os 30 anos de "K", primeiro disco da cantora cearense Kátia Freitas. Mostra terá ainda shows comemorativos.
A OAB-CE saiu ontem em solidariedade ao defensor Igor Barreto, alvo de queixa-crime pelo secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque. Segundo a Ordem, ação é "absolutamente desproporcional" e "distante do papel esperado".
Mauro acionou a Justiça após o defensor reafirmar, durante entrevista ao canal O Sobralense, que o secretário teria incentivado a tortura contra internos do sistema prisional, que ele rejeita em absoluto.
O secretário cobra investigação de Igor pelos crimes de calúnia, injúria e difamação. A OAB afirma, no entanto, que fala é amparada em "vasta documentação" de inspeções do CNJ em unidades prisionais do Ceará.
O Conselho Superior da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) realizou novo encontro em Brasília para debater temas da radiofusão nacional, como impactos da reforma tributária no setor e regulamentação das redes. /// Representou o Ceará a presidente da Acert, Carmen Lúcia.
