"O que tínhamos que ter feito, nós fizemos", diz Evandro

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 12.11.2025:.Tânia Mara - Secretária da Saúde do Ceará, João Gilberto Gomes - superintendente do Instituto Doutor José Frota (IJF), Riane Azevedo - Secretária Municipal da Saúde, Evandro Leitão - Prefeito de Fortaleza. A Prefeitura de Fortaleza entrega, nesta quarta-feira (12/11), mais 27 leitos de enfermaria requalificados no Instituto Dr. José Frota (IJF). A reestruturação da Unidade 12 de Enfermagem faz parte do programa Saúde que Cuida, que integra o Plano Fortaleza Inclusiva. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

O prefeito Evandro Leitão (PT) nega ter relação com "superemenda" articulada por 34 vereadores que, na prática, deverá barrar a criação de dezenas de áreas verdes e de interesse social no novo Plano Diretor de Fortaleza. Em entrevista à Vertical, o petista destacou autonomia do parlamento e afirma que não participou de discussões sobre a medida. Na sessão de ontem da Câmara Municipal, Evandro foi cobrado sobre a proposta por vereadores do Psol, que denunciam adesão em peso da base do prefeito ao "emendão". "É revoltante que a base esteja articulada para alterar o texto. E essa emenda tem mais de cem páginas, descaracteriza o plano como um todo. É um retrocesso imenso, e aconteceu pelas mãos da base governista", diz Adriana Gerônimo (Psol).

Participação

Evandro, no entanto, rejeita a tese dos vereadores. "Não é tirando a minha responsabilidade, mas o que tínhamos que ter feito, nós fizemos. Foram diversas audiências públicas, diversas escutas da cidade", afirma o gestor.

"Autonomia"

"Não é para dizer 'ah, o prefeito está lavando as mãos', mas eu tenho que respeitar o Legislativo. Existe a autonomia, a independência do outro Poder, e eu não vou ficar interferindo", conclui o prefeito.

Apoio

Gabriel Aguiar (Psol), no entanto, rebate a tese, afirmando que o prefeito, caso quisesse, teria poder de inviabilizar a tratativa. " "Concordando ou não, há um alinhamento entre a base do prefeito, que assinou a emenda", diz.

Retrocesso

A "superemenda" deve barrar a criação de mais de 50 áreas especiais ambientais, sociais ou culturais no zoneamento de Fortaleza. Texto também "resgata" propostas da construção civil rejeitadas na Conferência da Cidade.

Cultura

Começam nesta quinta-feira, 2, viagens dos 20 bolsistas selecionados para o Ceará Sem Fronteiras, programa da Secult que irá investir na formação de produtores artísticos com intercâmbios formativos no Brasil e no Exterior.

K 30

O Banco do Nordeste Cultural recebe a partir deste sábado, 22, às 19h a exposição "A Palavra e o Som", que celebra os 30 anos de "K", primeiro disco da cantora cearense Kátia Freitas. Mostra terá ainda shows comemorativos.

OAB-CE apoia defensor público

A OAB-CE saiu ontem em solidariedade ao defensor Igor Barreto, alvo de queixa-crime pelo secretário da Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque. Segundo a Ordem, ação é "absolutamente desproporcional" e "distante do papel esperado".

Imbróglio

Mauro acionou a Justiça após o defensor reafirmar, durante entrevista ao canal O Sobralense, que o secretário teria incentivado a tortura contra internos do sistema prisional, que ele rejeita em absoluto.

Apuração

O secretário cobra investigação de Igor pelos crimes de calúnia, injúria e difamação. A OAB afirma, no entanto, que fala é amparada em "vasta documentação" de inspeções do CNJ em unidades prisionais do Ceará.

Horizontais_

O Conselho Superior da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) realizou novo encontro em Brasília para debater temas da radiofusão nacional, como impactos da reforma tributária no setor e regulamentação das redes. /// Representou o Ceará a presidente da Acert, Carmen Lúcia.



