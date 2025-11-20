"Superemenda" tem muitas perguntas e poucas respostas

Foto: Mariana Lopes/O POVO Comissão Especial do Plano Diretor vai analisar todas as emendas apresentadas pelos vereadores de Fortaleza

O título já diz tudo: 34 vereadores que assinam superemenda ao Plano Diretor barrando a criação de dezenas de áreas verdes ou de interesse social precisam explicar melhor a origem e a fundamentação de tais propostas. Não que exista qualquer "obrigação" neste sentido. Parlamentares eleitos são os legítimos representantes da população e têm a prerrogativa de apresentarem propostas pela alteração de leis, isso é indiscutível. Agora, é preciso que fique clara a origem de emendas que, em benefício de grupos privados, afetam o interesse público por mais áreas que controlam o clima da cidade. A preço de hoje, tais explicações são inexistentes, se limitando apenas a defender um suposto "equilíbrio" entre interesses econômicos e ambientais. É pouco, muito pouco.

Sem resposta

Há pontos da emenda, por exemplo, que parecem cópias ipsis litteris de propostas do setor da construção civil que já haviam sido rejeitados na Conferência da Cidade. Vereadores estão só "copiando e colando" matérias de lobistas?

Autoria

Maioria das propostas foram redigidas e reunidas durante uma única reunião na terça-feira. Os 34 vereadores tiveram tempo de ler as mais de cem páginas de medidas? Houve reunião prévia ou pressão externa por assinaturas?

Manobra

Outra pergunta essencial: por que a iniciativa em juntar as propostas em 34 assinaturas? Havia interesse de esconder o real "DNA" da autoria das propostas, ou garantir a aprovação de todas? São pontos que precisam ficar claros.

Tarifaço

Após recuos dos EUA no tarifaço, Elmano de Freitas (PT) atualizou lei que apoia produtores cearenses impactados pela ação. Critérios novos estão no Diário Oficial desta quarta e aumentam exigências para acesso ao programa.

Docas

O deputado Heitor Férrer (União) contesta decisão da Companhia Docas do Ceará, com sede em Fortaleza, em contratar, por dispensa de licitação, instituto da UVA de Sobral para a realização de concurso público do órgão.

Sobralenses

Em requerimento cobrando explicações sobre os critérios para a decisão, o deputado destaca que o atual presidente da Docas, Lúcio Ferreira Gomes, é natural de Sobral, mesmo município da universidade estadual contratada.

Alece vai homenagear lojista

A Assembleia Legislativa do Ceará deve homenagear o empresário Clênio Orestes Pesqueira Monteiro, proprietário da loja 14 Digital no Beco da Poeira, Centro de Fortaleza. A iniciativa é do deputado Leonardo Araújo (Progressistas).

Altruísmo

Homenagem ocorre após Clênio ceder, de forma rápida e proativa, instalações e rede elétrica da loja para a transferência de encubadoras com recém-nascidos durante o incêndio ocorrido no Hospital César Cals em 13 de novembro.

Recém-nascidos

Na proposta de homenagem, o deputado estadual Leonardo Pinheiro destaca altruísmo e solidariedade do gesto do empreendedor, que possibilitou a rápida estabilização do quadro de saúde dos bebês.

Horizontais_

Vale lembrar: servidores do Estado do Ceará e de Fortaleza não terão ponto facultativo nesta sexta-feira, após feriado da Consciência Negra. /// Diferentemente do que ocorreu na sexta-feira após o feriado de Corpus Christi, serviços públicos municipal e estadual seguem com funcionamento normal no dia de hoje.



