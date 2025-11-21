Emendão divide bancada do PT

A bancada do PT na Câmara Municipal de Fortaleza não irá marchar junta sobre discussão da "superemenda" assinada por 34 vereadores que desconfigura boa parte do zoneamento de proteção ambiental e de interesse social do Plano Diretor aprovado na Conferência da Cidade. Entre os quatro representantes da bancada, apenas uma, Mari Lacerda (PT), não assinou a medida. "Desde o princípio nós apresentamos que, na nossa avaliação, o Plano Diretor enviado para casa era um bom documento, e que nosso mandato atuaria para sua preservação e, assim, faremos", afirma a vereadora. Neste sentido, Mari Lacerda destaca que existe hoje um debate interno, "no partido e na bancada", para que o PT organize uma posição mais bem definida da bancada no processo.

Liberados

Mari Lacerda destaca, no entanto, que não houve qualquer orientação do partido ou do prefeito Evandro Leitão (PT) sobre a posição dos vereadores sobre o tema. "Emendão é de responsabilidade dos vereadores", diz.

"Ajustes"

Vice-líder de Evandro, Aglaylson (PT) defendeu assinatura, destacou "ampla convergência política" pela proposta e disse não existir "perspectiva de recuo" sobre ela. Para ele, o texto faz apenas "ajustes pontuais" ao Plano.

Emendão

Na prática, a emenda conjunta barra a criação de mais de 50 zonas de proteção ambiental ou de interesse social, cria regras de transição extremamente flexíveis e libera grande desmatamento no entorno do Aeroporto.

Petistas

Também assinam a emenda os petistas Dr. Vicente e Adriana Almeida. Procurado pela coluna, Vicente não se manifestou. Já Adriana ainda não respondeu, até o presente momento, aos questionamentos da coluna.

Imprensa

A Alece entrega na próxima sexta-feira, 28, a Medalha Perboyre e Silva para cinco profissionais da Comunicação do Ceará. Entre eles, está o jornalista e secretário da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira.

MAC-CE

O Museu de Arte Contemporânea do Ceará, no Dragão do Mar, abre em 2 de dezembro a exposição "Bloco do Prazer", que reúne obras de mais de 50 artistas nordestinos e exploram temas como festa e rito como linguagem cultural.

Michelle no Ceará por Priscila

Desembarcou ontem em Fortaleza a presidente do PL Mulher, ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Nesta sexta-feira, 21, ela participou de evento fechado no Hotel Marina Park com a vereadora Priscila Costa (PL) e apoiadores.

Senado

Já neste sábado, 22, Michelle participa de evento do PL Mulher no ginásio do Cazuzão, em Caucaia. A ato tem ares claros de lançamento oficial da pré-candidatura da vereadora Priscila Costa (PL) ao Senado em 2026.

Alinhadas

Michelle foi uma das primeiras lideranças do PL a declarar apoio aberto à pré-candidatura de Priscila. Cenário local, no entanto, está dividido e há quem defenda candidatura única de Alcides Fernandes (PL) no partido.

Horizontais_

Representante de trabalhadores do setor de asseio, conservação e limpeza pública, o Seeaconce realiza nova eleição de diretoria entre os dias 24 e 26 deste mês. /// Disputa ocorre na sede do partido em Fortaleza e deve ter chapa única, com o atual presidente, Josenias Gomes, disputando a reeleição.



