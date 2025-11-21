Michelle Bolsonaro desembarca em Fortaleza para lançar Priscila Costa ao Senado

Foto: Reprodução/Instagram ￼VEREADORA Priscila Costa (PL) ao lado do presidente nacional do PL, Waldemar Costa, e de Michelle Bolsonaro

Desembarcou agora há pouco em Fortaleza a presidente do PL Mulher, ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Nesta sexta-feira, 21, ela participa de evento fechado no Hotel Marina Park com a vereadora Priscila Costa (PL) e apoiadores.

No sábado, 22, Michelle participa de evento aberto do PL Mulher no ginásio do Cazuzão, em Caucaia. Mesmo com a justificativa oficial de evento partidário, o ato tem ares de lançamento oficial da pré-candidatura de Priscila Costa ao Senado em 2026.

Michelle foi uma das primeiras lideranças do PL a declarar apoio aberto à pré-candidatura de Priscila, junto com o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto. “A Priscila chegou em um momento muito relevante ali, lutando a favor da vida, contra a pauta do aborto. E eu fico muito feliz porque a gente está criando uma rede de apoio de mulheres que têm um olhar muito importante para a política”, disse Michelle em vídeo divulgado em setembro.

Nesta sexta-feira, Priscila Costa voltou a agradecer pelo apoio. “O resgate da nação começa pelo Senado, o Presidente Bolsonaro já deixou claro isso várias vezes! Michelle, sua esposa, entrega em minhas mãos essa missão: mostrar que no Ceará uma mulher conquistará essa cadeira!”, afirma.

Vagas em disputa

Cenário local, no entanto, ainda está dividido no PL. Na eleição, estarão em disputa duas vagas para a Câmara Alta, embora exista hoje entendimento entre o PL de que uma das vagas deve ser utilizada para contemplar outros partidos da oposição no Estado.

Essa tese é defendida, entre outros, pelo líder do PL na Câmara Municipal, Julierme Sena, que dá prioridade à candidatura de Alcides em 2026. “Na realidade estamos dialogando, porque temos aí esse arcabouço partidário da oposição, que eles também querem uma vaga de Senado. Então a gente vai aguardar, né, até lá a gente vai tentar ver uma forma de acomodar um e outro partido político”, diz o vereador.

“A vereadora Priscila tem todo o direito, até porque é a vereadora mais votada do Nordeste e merece todo o nosso reconhecimento e consideração, e é um excelente nome ao Senado. Aí (Alcides) já está confirmado e a Priscila está sendo discutido internamente com os colegas do PL”, conclui Julierme.

Além da questão da aliança, grupo majoritário do PL também teme que o lançamento de duas candidaturas do partido acabe "mais atrapalhando do que ajudando" na disputa, visto que, nem no melhor dos cenários, a oposição projeta a eleição de dois senadores. Esta não foi a primeira vez que Michelle e Valdemar destacaram candidatura de Priscila, que já havia recebido sinalização semelhante em junho.