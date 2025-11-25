Cerca de 40 escolas de Fortaleza têm provas do Spaece canceladas na manhã desta terça

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 19.09.2025: Evandro Leitão - Prefeito de Fortaleza, Idilvan Alencar - secretário da Educação de Fortaleza. O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, inaugura, às 8h desta sexta-feira (19/9), o Centro de Educação Infantil (CEI) Antônio Moreira de Oliveira, localizado no bairro Conjunto Ceará 2. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Cerca de 40 escolas da rede municipal de Fortaleza tiveram provas do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece) para alunos do 9º ano canceladas na manhã desta terça-feira, 25. Segundo o secretário municipal da Educação, Idilvan Alencar, imprevisto ocorreu por ausência de aplicadores externos enviados pelo Governo do Estado.

“Das cerca de 170 escolas que têm 9º ano, mais ou menos 40 não tiveram a prova, porque os aplicadores não apareceram. São aplicadores externos, quem contrata é o Estado”, explica. Idilvan esclarece que provas serão remarcadas para a próxima quinta-feira, 4 de dezembro, e que provas marcadas para a tarde desta terça-feira estão mantidas.

“A programação de amanhã, para alunos do 5º ano, e de quinta-feira e sexta-feira, para o 2º ano, continua normal”, afirma o secretário, que diz já ter procurado a Secretaria da Educação do Estado para normalizar a situação com os aplicadores externos de provas.

O cancelamento das provas foi comunicado a diretores de cerca de 40 escolas em reunião de emergência na manhã desta terça-feira. Segundo a coluna apurou, maior parte das escolas atingidas ficam nos Distritos de Educação 2, 5 e 6 de Fortaleza. Durante a reunião, diretores apontaram o risco de vazamento das provas no caso de reagendamento.

Diretores também “estranharam” justificativa oficial da ausência de aplicadores e relataram clima de “frustração” entre agentes da educação, que se prepararam para o exame. Há relatos de alunos que foram doentes e machucados para fazer a prova, uma vez que é cobrado índice alto de frequência, e que, ao chegarem no local, descobriram que a prova havia sido cancelada.

“É um desgaste? É. É chato? É. Mas vamos pegar um lado bom nessa história. Os alunos vão ter mais tempo para estudar, vamos fazer um aulão no sábado e mandar um recurso para que essas escolas façam ações de motivação, para dar uma força”, diz Idilvan.



O Spaece é um conjunto de avaliações externas realizadas anualmente no Ceará para medir o nível de aprendizado de alunos dos ensinos fundamental e médio da rede pública do Ceará. As avaliações, em Língua Portuguesa e Matemática, auxiliam no diagnóstico da qualidade da rede pública e no possível direcionamento de recursos para a melhora do ambiente escolar do Estado.