IFCE: passagens de ônibus em Fortaleza serão gratuitas no dia de prova

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O prefeito Evandro Leitão (PT) enviou nesta quinta-feira, 27, à Câmara Municipal mensagem que garante gratuidade nas passagens de ônibus para estudantes que irão realizar a prova Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).
A gratuidade valerá durante o dia de aplicação da prova, que ocorre no próximo domingo, 30 de novembro. Na manhã desta quinta-feira, o projeto foi encaminhado para comissões do Legislativo e será votado em regime de urgência pelos vereadores.
