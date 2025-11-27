IFCE: passagens de ônibus em Fortaleza serão gratuitas no dia de prova

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.08.2025: Campus IFCE Ceará. Reportagem sobre resultados do Enem 2024. A rede federal, formada pelos IFCEs, tem melhores médias do que a rede estadual. (Foto: Fabio Lima/O POVO)

O prefeito Evandro Leitão (PT) enviou nesta quinta-feira, 27, à Câmara Municipal mensagem que garante gratuidade nas passagens de ônibus para estudantes que irão realizar a prova Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

A gratuidade valerá durante o dia de aplicação da prova, que ocorre no próximo domingo, 30 de novembro. Na manhã desta quinta-feira, o projeto foi encaminhado para comissões do Legislativo e será votado em regime de urgência pelos vereadores.

