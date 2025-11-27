Senador do PSDB, partido de Ciro, virá ao lançamento da candidatura de Girão

Foto: Guilherme Gonsalves / O POVO Senador Eduardo Girão participa de ato na Praça Portugal, em Fortaleza, a favor da anistia para envolvidos no 8 de janeiro

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) é uma das presenças confirmadas em evento marcado para este domingo, 30, que irá confirmar o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE) ao Governo do Ceará.

A informação foi confirmada pelo próprio Girão em entrevista ao O POVO News desta quinta-feira, 27. A presença de Valério chama a atenção pois o senador do Amazonas é filiado ao PSDB, mesmo partido que pode lançar o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Estado.

Além de Valério, diversas outras lideranças da oposição são esperadas no evento, que ocorre a partir das 9h no Hotel Gran Mareiro, em Fortaleza. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também devem comparecer ao ato.

