PDT Ceará vai ter "DR" com deputados

Após saída de Ciro Gomes (PSDB) do partido e de confirmar aliança com gestões do PT na Prefeitura de Fortaleza e no Governo do Estado, o PDT Ceará deve agora iniciar processo de "alinhamento" das bancadas da sigla no Legislativo local. Conforme o colunista Guilherme Gonsalves, colega de O POVO, noticiou nesta sexta-feira, 28, o PDT já possui pedido de Adail Júnior (PDT) para expulsar o vereador PP Cell (PDT) do partido. Hoje alinhado com bolsonaristas, PP Cell não esconde trocar o atual partido pelo PL de olho em disputar eleição em 2026. A situação, no entanto, não deve ficar restrita à Câmara Municipal, com o PDT "chamando para as conversas" também os deputados estaduais da legenda que hoje não apoiam a gestão Elmano de Freitas (PT).

Bancada

Atualmente, estão em linha de confronto com o partido os deputados pedetistas Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho, a maioria de malas prontas para migrar para o PL ou o União.

Possível

Presidente do PDT Ceará, o deputado André Figueiredo confirma que a "possibilidade" de expulsão dos quatro "existe". "Mas vamos conversar com todos. O que queremos é que o PDT esteja unido", completa.

PL no TSE

A deputada estadual Dra. Silvana (PL) comemorou ontem voto do ministro Antonio Carlos Ferreira no julgamento do TSE que irá decidir sobre a cassação dos quatro deputados do PL Ceará na Alece.

Silvana

Pelo voto do ministro, perderiam mandato apenas deputados homens, como Carmelo Neto (PL) e Alcides Fernandes (PL). Voto de mulheres, no entanto, seria mantido. "Deus é fiel", disse a deputada à Vertical.

Últimos dias

Continua até domingo, 30, o Festival Bar em Bar 2025. Promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o evento reúne criações culinárias de 50 bares do Ceará. Cardápios no site barembar.com.br.

Nova data

Com ingressos esgotados para shows no Banco do Nordeste Cultural, a cantora cearense Kátia Freitas fará apresentação extra na quarta-feira, 3/12, às 20h, no mesmo local. Ingressos gratuitos na plataforma Outgo.

Ação questiona bolsonaristas

Ação questiona bolsonaristas

O advogado cearense Antônio Carlos Fernandes protocolou nesta semana na Justiça do Distrito Federal uma Ação Popular cobrando a suspensão de pagamentos da Câmara dos Deputados a deputados bolsonaristas atualmente residindo no Exterior.

No Exterior

A ação, que tem como alvos Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Alexandre Ramagem (PL-RJ) e Carla Zambelli (PL-SP), argumenta que a manutenção dos salários e verbas dos deputados é ato lesivo ao patrimônio público.

Embates

Neste sentido, ele destaca que Zambelli e Ramagem já possuem condenações na Justiça brasileira, enquanto Eduardo é réu em ação que apura tentativa de coação em processos contra Jair Bolsonaro (PL) no Supremo.

Mestres do mundo



O cantor e compositor cearense Eugênio Leandro abre a programação da noite de sábado na 17ª edição do Encontro Mestres do Mundo, em Quixadá, que começou na quinta-feira (27) e segue até domingo (30). /// Ele se apresenta às 21h30 na lateral da Casa de Saberes Cego Aderaldo. O acesso é gratuito.



