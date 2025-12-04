Reginauro volta à Alece após internação e é celebrado por base e oposição

Foto: Junior Pio/Alece Deputado estadual Sargento Reginauro (União)

O deputado Sargento Reginauro (União) retomou nesta quinta-feira, 4, atividades do mandato na Assembleia Legislativa do Ceará. Ele estava afastado da Casa há cerca de quatro semanas, duas delas por conta de uma internação médica decorrente de uma infecção.

Em entrevista à Vertical, o deputado afirmou que irá iniciar nesta semana o tratamento de um linfoma, câncer que ele já havia enfrentado em 2020 e que teve retorno no início deste ano. Ele destaca que já está melhor de saúde e deve realizar o tratamento no exercício das funções. “Estarei aqui representando o povo, que é o que amo fazer”, afirma.

Nesta quinta-feira, o retorno do deputado, um dos principais líderes da oposição de Elmano de Freitas (PT) na Alece, foi celebrado por diversos deputados estaduais. “Em momentos de incerteza, precisamos da família e amigos e, neste enfrentamento, estaremos com você em esperança e fé”, disse Larissa Gaspar (PT).

Em discurso no plenário, o deputado também destacou ligações e desejos de recuperação que recebeu de colegas de parlamento. “Fiquei emocionado com as mensagens e isso me mostrou que a política é um instrumento de transformação. Estamos no caminho certo, que é o respeito e a valorização do trabalho de todos. Queremos a mesma coisa, que é o bem dos cearenses”, afirmou. (com Camila Maia - Especial para O POVO)

