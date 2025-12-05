Crise pode ter "inviabilizado" Girão e Priscila entre PL

Foto: JÚLIO CAESAR Michelle Bolsonaro entre Eduardo Girão e Priscila Costa

Crise vivenciada na última semana entre Michelle Bolsonaro (PL) e o deputado federal André Fernandes (PL) pode ter "inviabilizado", pelo menos entre integrantes do PL Ceará, qualquer apoio da sigla às pré-candidaturas de Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará e de Priscila Costa (PL) ao Senado Federal. Segundo integrantes da legenda ouvidos pela coluna, intervenção da ex-primeira-dama no Estado deixou sensação de "desmoralização" e "exposição" entre parlamentares da sigla, que acabaram ampliando união em torno da liderança de Fernandes. Boa parte dessa "fatura" é debitada na conta de Girão, que forneceu palco para as críticas de Michelle, e de Priscila, que tem recebido apoio da ex-primeira-dama para sua candidatura à Câmara Alta em 2026.

Sem chance

Segundo um influente parlamentar do PL, não existe hoje "hipótese alguma" de apoio do PL a uma candidatura do Novo. Girão, por sua vez, pode até migrar para o PL, mas não possui apoio para sair candidato ao Governo pela sigla.

Brasília fora

Há também uma compreensão conjunta entre diversos parlamentares do PL de que Brasília não fará novas interferências nas negociações locais do partido, que devem ser tocadas de forma interna pelos próximos meses.

"Pivô"

Por fim, integrantes do PL acreditam que, apesar do apoio direto de Michelle Bolsonaro, Priscila acabou se indispondo com os colegas de sigla. "Se inviabilizou", disseram pelo menos dois líderes locais da sigla.

Coisa fina

A última edição do projeto Jazz em Cena em 2025 acontece no sábado, 13/12, às 20h, no Banco do Nordeste Cultural. Show do baterista André Benedecti e convidados, lançando disco. Entrada franca.

MPCE

O MPCE definiu ontem lista tríplice para o cargo de procurador-geral de Justiça do Ceará. Atual titular da PGJ, Haley Filho ficou em primeiro lugar, com 307 votos, seguido por Herbet Gonçalves, 204, e Luciano Percicotti, 77.

Vai a Elmano

A lista será encaminhada na próxima semana para o governador Elmano de Freitas (PT), que dará a palavra final sobre a escolha. Dirigente escolhido pelo petista ficará à frente do MPCE pelo biênio de 2026 e 2027.

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Prefeito Evandro Leitão

Evandro entrega ECGs a postos

O prefeito Evandro Leitão (PT) entregou nesta sexta-feira, 5, sete aparelhos de eletrocardiograma em postos de saúde de Fortaleza. Os equipamentos são os primeiros de 82 doados pela Unifor e vão reforçar exames cardíacos na rede municipal.

Vistorias

As entregas foram realizadas durante uma bateria de visitas do prefeito a unidades básicas de saúde do município, incluindo bairros Cajazeiras, Ancuri, Pedras, Curió, Jardim Cearense, Novo Mondubim, Parque Araxá.

Zerar fila

Até o fim do ano, a Prefeitura receberá outros 30 equipamentos da UniChristus, garantindo que todos os postos municipais tenham exames de eletrocardiograma. Objetivo é zerar a fila para este exame até o fim de 2026.

Jogo da solidariedade



O Jogo das Estrelas, que reúne doações para instituições sociais, realiza neste sábado sua terceira edição. /// Desta vez, partida ocorre às 18h no Presidente Vargas, com arrecadação revertida para o Fortaleza Down, que atua na inclusão de pessoas com síndrome de Down. Mais no instagram @jogodasestrelasofc.