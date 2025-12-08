Guimarães mantém movimentos de olho no Senado

Foto: AURÉLIO ALVES ￼JOSÉ Guimarães lançou nova marca voltada para a campanha ao Senado Federal

Líder do governo Lula (PT) na Câmara, o deputado José Guimarães (PT) manteve neste fim de semana agendas de olho em garantir vaga na chapa governista para disputa pelo Senado em 2026. Após semanas de encontros com prefeitos do Interior, Guimarães participou neste sábado, 6, do IV Congresso Estadual da Juventude do PT Ceará, onde recebeu apoio da ala do partido para a candidatura em 2026. Curiosamente, o evento contou com apoio a Guimarães partindo das três principais correntes locais da sigla: Campo de Esquerda, Campo Popular e Campo Democrático. Em semana onde bolsonaristas vêm entrando em conflito sobre postura na disputa, Guimarães tenta demonstrar algum nível de "consenso" para emplacar a própria candidatura à Câmara Alta.

PP Cell

Começou a tramitar oficialmente no PDT de Fortaleza processo no Conselho de Ética que pode expulsar o vereador PP Cell dos quadros do partido. O parlamentar, por sua vez, promete que irá recorrer do caso à Justiça.

Mão na roda

Apesar do "teatro", ação contra PP Cell acaba sendo positiva para o vereador, que já está de malas prontas para disputar vaga de deputado pelo PL em 2026. Ele próprio já havia antecipado "acordo" neste sentido para a coluna.

PDT quer paz

A "folga" para o vereador decorre principalmente de decisão do PDT de não questionar mais mandatos de parlamentares na Justiça. A preço de hoje, o pedetismo planeja apenas "virar a página" das últimas crises da sigla.

Sana E-Sports

O Sana E-Sports, braço de esportes eletrônicos do Sana, realizou neste sábado a grande final da competição de 2025 do evento. Competição reuniu 200 jogadores no Cuca José Walter. Campeonato mobilizou mais de 2 mil estudantes.

iFood

O iFood fechou parceria com o Ministério da Educação para oferecer descontos a 2,7 milhões de professores atingidos pela nova Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB). Categoria terá acesso a vantagens exclusivas.

Vantagens

Professores terão direito a vantagens exclusivas no Clube iFood, incluindo cupons de desconto de 25%. Para ter acesso, basta cadastrar a CNDB junto ao aplicativo do iFood. Descontos já estão valendo.

￼CIRO Gomes é cotado para disputar o Governo do Ceará Crédito: FÁBIO LIMA

PL: Ciro está mantido

Fontes do PL-CE são categóricas: processo de aliança com Ciro Gomes foi suspenso, mas não cancelado de forma definitiva. Para muitos políticos do partido, processo deverá ser retomado após passada a "crise" trazida por Michelle Bolsonaro (PL) ao partido.

Pesquisa

Neste sentido, uma fonte relevante do PL Ceará destaca pesquisa recente onde Ciro aparece numericamente empatado com Elmano de Freitas (PT) na disputa pelo Palácio da Abolição. "É nossa principal liderança", diz.

Poeira baixar

Qualquer apoio formal ao tucano, no entanto, precisará passar por um trabalho de convencimento da base bolsonarista nacional, que não esconde receios com Ciro. Localmente, há consenso de que a questão já é superada.

Horizontais_

A Academia Cearense de Letras (ACL) empossa nesta quarta-feira, 10, os novos "padeiros" da nova fase da Padaria Espiritual, movimento cultural do século XIX que será "refundado" pela instituição. /// Vinte integrantes do novo movimento foram selecionados pela ACL entre alunos da rede pública estadual.



