UFC inaugura praça do antigo Edifício São Pedro com shows neste sábado
Foto de Vertical
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza

Evento terá apresentações da Orquestra Sinfônica da UFC e da banda The Shout, na tradicional festa de fim de ano do programa Frequência Beatles
Equipamento provisório fica no terreno do antigo Edifício São Pedro (Foto: Divulgação/Guilherme Silva/UFC)
A Universidade Federal do Ceará (UFC) irá inaugurar neste sábado, 13, às 17h, a Praça Cultural São Pedro, equipamento cultural temporário localizado no terreno do antigo Edifício São Pedro, na Praia de Iracema.

O evento terá apresentação da Orquestra Sinfônica da UFC, com espetáculo “Divas do pop” com repertório de músicas de artistas do pop nacional e internacional, como Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Shakira e Anitta, entre outras.

O evento terá também a tradicional festa de fim de ano do programa Frequência Beatles, da Universitária FM, com apresentação do show “Revolution” da banda The Shout, que seleciona músicas de todas as fases da carreira dos Beatles.

Segundo a UFC, o equipamento deverá ser mantido de forma provisória até a construção do prédio do Centro de Artes, Cultura e Eventos da UFC, parte do futuro Campus Iracema da Instituição. “Assim, a UFC dará uso imediato ao terreno, ressignificando uma área antes marcada pelo abandono”, destaca a universidade.

“O espaço de mais de 2 mil metros quadrados contará com áreas ajardinadas, pavimentação adequada para circulação de pedestres, bicicletário, estacionamento, além de bancos e áreas destinadas a apresentações culturais e artísticas de diversas linguagens”, afirma.

