Câmara tem manhã de bate-boca generalizado

Foto: Ascom Câmara Municipal Vereador Wander Alencar

Manifestação de motoristas de aplicativo realizada na terça-feira, 9, acabou provocando um bate-boca generalizado na sessão desta quarta-feira, 10, na Câmara Municipal. O embate começou após Wander Alencar (Agir) criticar, no plenário da Casa, atuação de vereadores da oposição durante o protesto. "Teve deputado que é candidato a senador que veio para essa Casa para ficar lá fora instigando manifestantes, em um ato covarde (...) instigando motoristas a enfrentar a Guarda Municipal", disse Alencar, se referindo a confronto registrado na ocasião entre motoristas e funcionários da segurança da Câmara Municipal. A fala causou forte reação da oposição, que fez duros discursos e apontou "denunciação caluniosa" por parte do vereador.

Humilde

"O Wander frequentemente vem aqui para ser palmatória do mundo. Quem disse que ele tem esse poder moral? Menos, vereador, o senhor é menos do que pensa que é, seja mais humilde", questionou Marcelo Mendes (PL).

Confusão

A fala de Mendes acabou gerando então reação contrária da base aliada, que saiu em defesa de Wander Alencar. O debate acabou subindo de tom em diversos momentos, sendo necessário acionar a turma do "deixa disso".

Caso de polícia

Por fim, o vereador Julierme Sena (PL) prometeu acionar a Polícia Civil sobre o caso, cobrando a instauração de inquérito para apurar se houve de fato instigação de animosidade entre manifestantes e guardas.

Inflamado

"Dizer que vereadores instigaram a confusão, isso é picaretagem", disse Julierme. Em resposta, Alencar disse que se referia a conteúdo "inflamatório" de falas de membros da "extrema-direita" durante o protesto.

Olho no peixe...

Líder do governo Lula (PT) na Câmara Federal, José Guimarães (PT) diz que o governo irá "separar" atual crise envolvendo a dosimetria para presos do 8 de janeiro com outras votações de interesse do governo na Casa.

...e no gato

Neste sentido, ele destaca acordo com o Centrão para votar uma série de medidas até 20 de dezembro, incluindo corte linear em incentivos fiscais e a conclusão da reforma tributária. "Disputa política não pode interferir".

Foto: Aurélio Alves ￼ÁREA de desmatada na Floresta do Aeroporto Internacional Pinto Martins

Inquérito em nova "casa"

Inquérito civil instaurado pelo MPCE que apura possível crime ambiental em ação que desmatou cerca de 50 hectares de floresta no entorno do Aeroporto de Fortaleza foi redistribuído nesta semana à 133ª Promotoria de Justiça de Fortaleza.

Suspeição

O procedimento foi remanejado na semana passada após a promotora da 134ª Promotoria, que determinou a abertura do processo, se declarar impedida para continuar na ação, alegando motivos de foro íntimo.

Vai-vem

O caso, no entanto, havia sido enviado para a 136ª Promotoria de Justiça do MPCE por engano, e acabou sendo remanejado duas vezes nos últimos dias, ficando agora em definitivo com a 133ª Promotoria de Justiça.

Padaria Espiritual



A Academia Cearense de Letras (ACL) empossou ontem os 20 membros da nova fase da Padaria Espiritual, movimento que marcou a vida intelectual e cultural cearense entre 1892 e 1898. /// A iniciativa busca estimular a criatividade, a leitura, o pensamento crítico e a participação dos jovens na vida cultural do Ceará.