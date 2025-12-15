Caso do PL-CE deve ficar só para o ano que vem

Foto: José Cruz/Agência Brasil O TSE aumentou o esquema de segurança para acessar o prédio do tribunal neste domingo

Deve ficar só para depois do recesso judiciário a conclusão de julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que irá definir o futuro da bancada do PL na Assembleia Legislativa do Ceará. Sessões da Corte deste ano ocorrem apenas até a próxima sexta-feira, 19, com o recesso forense começando logo em seguida. Apesar disso, nenhum dos processos envolvendo a cassação do PL-CE foi incluído nas pautas das sessões já definidas pelo TSE. Nada impede, no entanto, que as ações sejam incluídas de última hora, desde que haja tempo hábil para notificação dos réus e de suas defesas. A Corte avalia recursos apresentados pelo PL que contestam decisão do TRE-CE que cassou toda a bancada do partido por suposta fraude na cota de gênero na eleição de 2022.

ACFor

Está na pauta desta terça-feira, 16, na Câmara Municipal votação de indicação de Christianne Coelho, ex-vice-prefeita de Sobral na gestão Ivo Gomes (PSB), como conselheira da Agência Reguladora de Fortaleza (ACFor).

Em pauta

Também deve ser votada nas comissões da Casa matéria antiga, de José Sarto (PDT), que desafeta via pública do Barroso hoje ocupada pelo estacionamento de uma empresa. Gestão pretende vender a área para a iniciativa privada.

Impasse

Servidores municipais ainda não possuem proposta oficial da Prefeitura de Fortaleza sobre a campanha salarial das categorias para 2026. Reunião entre gestão e sindicatos nesta segunda-feira, 15, não teve apresentação de proposta.

Garantias

Segundo o Sindifort, um dos únicos retornos da gestão Evandro Leitão (PT) até agora é de cumprimento dos pisos da Educação e de agentes de cidadania e controle social, além de promoções da Guarda Municipal.

Em alta

O Ceará Sem Fome, programa local de enfrentamento à insegurança alimentar, recebe nesta quarta-feira, 17, em Brasília o Prêmio Brasil Sem Fome, concedido pelo Governo Federal e pelo Banco Mundial a iniciativa do setor.

Dois anos

A Arquidiocese de Fortaleza comemorou ontem dois anos da posse canônica de Dom Gregório Paixão como arcebispo da Capital, em gestão marcada por aproximação com paróquias e incentivo à formação eclesial.

Foto: FÁBIO LIMA Harley Carvalho Filho, procurador-geral de Justiça

Prisão monitora áudio de presos

O procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho Filho, visitou ontem a Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado, em Aquiraz. Na ocasião, o procurador acompanhou in loco a implementação do sistema de monitoramento de áudio dos detentos.

Novo sistema

Já instalado e em pleno funcionamento, o sistema foi instalado pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) após recomendação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Facções

"Esse recurso, já utilizado em unidades prisionais federais, permitirá quebrar a cadeia de comando entre lideranças criminosas internas e o mundo exterior. Sem dúvida, é uma medida que representa um avanço", diz Haley.

Horizontais

Sede do Sindicato dos Engenheiros do Ceará (Senge-CE) realiza nesta quinta-feira, 18, evento de Dia do Engenheiro, com direito a prêmio de destaques da categoria. Evento na sede do Senge-CE na Praia do Futuro. /// Safra do Caju em alta na Ceasa de Maracanaú, com quilo da fruta saindo, em média, a R$ 4,50.



