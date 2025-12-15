Ciro Gomes de volta ao Brasil nesta semana

Foto: FÁBIO LIMA Ciro Gomes se filiou ao PSDB

Personalidade política que talvez mais tenha agitado os bastidores da política cearense ao longo de 2025, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) está com viagem de retorno ao Brasil marcada para esta quinta-feira, 18. O regresso ocorre após o possível candidato ao Governo do Ceará passar cerca de um mês nos Estados Unidos da América, onde reside um de seus filhos mais velhos. A viagem ajuda a explicar "sumiço" de Ciro envolvendo recentes polêmicas entre aliança que vem sendo costurada entre ele e apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) para a eleição de 2026 para o Governo do Ceará. No início deste mês, Michelle Bolsonaro (PL) chegou a fazer críticas públicas ao acerto durante evento em Fortaleza, o que acabou suspendendo as articulações por tempo indeterminado.

Em família

A crise puxou holofotes para o Ceará e acabou envolvendo ataques públicos da ex-primeira-dama ao deputado federal André Fernandes (PL), que foi defendido por Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro (PL).

Aliás...

Curiosamente, Michelle também acabou "sumindo" após a crise no Ceará, alegando questões de saúde e se afastando do comando do PL Mulher, que tinha agendas marcadas para o mês de dezembro (agora suspensas).

De volta

A última grande agenda pública de Ciro foi ainda na filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao União Brasil, em 5 de novembro. Expectativas pelo retorno do líder, portanto, estão altas entre parlamentares da oposição.

Oi, sumido

Base aliada do governo Elmano de Freitas (PT), por sua vez, também vem questionando o silêncio de Ciro diante de novos desdobramentos da política nacional, como prisão de Jair Bolsonaro, Lei Magnitsky e rachas na direita.

Abre o olho

Já está em vigor em Fortaleza nova lei aprovada pela Câmara Municipal que regulamenta os serviços de entrega e de transporte de passageiros por aplicativos. Trabalhadores e empresas precisam ficar atentos para mudanças.

Nova regra

Entre pontos mais polêmicos, estão a exigência de CNH com habilitação A há pelo menos dois anos, documentação regularizada e o uso de motos com idade máxima de 15 anos e com mais de 125 cilindradas.

Elmano amplia lei do tarifaço

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou no último fim de semana decreto que prorroga por mais 60 dias a lei que confere apoio a empresas cearenses atingidas pelo tarifaço do governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros.

Novo prazo

Inicialmente, o programa teria duração apenas até o dia 4 de dezembro, mas acabou mantido até fevereiro diante da manutenção das tarifas do governo Donald Trump para parte dos setores da economia brasileira.

Ainda em vigor

No final de novembro, o governo americano tirou a maior parte das sobretaxas impostas ao Brasil. O governo, no entanto, avalia que 22% das exportações brasileiras ainda estão sendo afetadas pela medida.

Horizontais_

O Senado começa nesta semana a analisar possíveis mudanças na PL da Dosimetria, após a Câmara dos Deputados meter os pés pelas mãos e aprovar texto que permite, na prática, estender benefícios de progressão de regime para criminosos da maior periculosidade, incluindo chefes de facções criminosas.



