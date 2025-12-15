Logo O POVO+
Penitenciária de segurança máxima passa a monitorar áudio de presos no Ceará
Sistema foi instalado após recomendação do MPCE, que destaca equipamento como forma de "quebrar a cadeia de comando" de facções criminosas
Operação do sistema foi acompanhada nesta segunda-feira pelo procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho Filho (Foto: Divulgação/MPCE)
Foto: Divulgação/MPCE Operação do sistema foi acompanhada nesta segunda-feira pelo procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho Filho

O procurador-geral de Justiça do Ceará, Haley Carvalho Filho, visitou nesta segunda-feira, 15, a Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado, em Aquiraz. Na ocasião, o procurador acompanhou in loco a implementação do sistema de monitoramento de áudio dos detentos, novo equipamento implementado para controle da comunicação dos presos.

“Esse recurso, já utilizado em unidades prisionais federais, permitirá quebrar a cadeia de comando entre lideranças criminosas internas e o mundo exterior. Sem dúvida, é uma medida que representa um avanço no enfrentamento a um dos maiores desafios da nossa atualidade: o combate às organizações criminosas”, destaca Haley Filho.

Já instalado e em pleno funcionamento, o sistema foi instalado pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) após recomendação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Participaram da visita promotores de Justiça que atuam junto a órgãos de investigação e combate às facções criminosas do Estado.

Entre eles, estão Adriano Saraiva, do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), Breno Rangel, do Núcleo de Apoio Técnico à Investigação (Nati), Nelson Gesteira, do Núcleo de Segurança Institucional e Inteligência (Nusit) e Patrick de Oliveira, também do Gaeco.

