Evandro amplia passe livre para agentes da Guarda, Defesa Civil e Segurança Institucional

Foto: Divulgação/Câmara Municipal Projeto com passe livre para agentes será enviado nesta terça-feira à Câmara Municipal

O prefeito Evandro Leitão (PT) irá enviar nesta terça-feira, 16, à Câmara Municipal de Fortaleza projeto ampliando o passe livre no transporte público para agentes da Guarda Municipal, da Defesa Civil e da Segurança Institucional de órgãos municipais.

A informação foi confirmada com exclusividade à coluna pelo presidente da Câmara Municipal, Leo Couto (PSB). O anúncio deve ser oficializado daqui a pouco pelo prefeito.

A expectativa é que a mensagem comece a tramitar já nesta quarta-feira, 17, podendo ser aprovada até a quinta-feira, 18. O novo passe livre garante a gratuidade no transporte público coletivo urbano, no âmbito de Fortaleza, e vale independentemente do uso de fardamento ou do horário de serviço, mediante apenas da apresentação da identidade funcional.



Segundo Couto, a ideia é ampliar a segurança de servidores ligados a atividades de segurança pública da Prefeitura de Fortaleza. Hoje, agentes possuem gratuidade, mas precisam estar fardados ou em serviço para uso do benefício.