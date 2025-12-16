Prefeitura amplia passe livre para agentes da segurança

Foto: FCO FONTENELE Projeto enviado à Câmara amplia passe livre no transporte público para agentes da Guarda Municipal, da Defesa Civil e da Segurança Institucional de órgãos municipais

O prefeito Evandro Leitão (PT) enviou nesta terça-feira, 16, à Câmara Municipal de Fortaleza projeto ampliando o passe livre no transporte público para agentes da Guarda Municipal, da Defesa Civil e da Segurança Institucional de órgãos municipais. A informação foi confirmada à coluna pelo presidente do Legislativo, vereador Leo Couto (PSB). A expectativa é que a mensagem comece a tramitar já nesta quarta-feira, 17, podendo ser aprovada na quinta-feira, 18, ou até o final desta semana. O novo passe livre garante a gratuidade integral dos agentes no transporte público coletivo urbano, no âmbito de Fortaleza, e vale independentemente do uso de fardamento ou do horário de serviço, mediante apenas a apresentação da identidade funcional.

Ampliação

Hoje, agentes ligados a órgãos de segurança municipais e Defesa Civil já possuem gratuidade no acesso ao transporte coletivo, mas precisam estar fardados e em serviço para acesso ao benefício.

Segurança

Segundo Leo Couto, a ideia da mudança é garantir maior segurança aos servidores no acesso ao benefício. Projeto acaba entrando "de surpresa" na reta final de votações da Câmara Municipal antes do recesso.

Reta final

Última pendência do Legislativo antes do recesso, a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026 foi aprovada ontem na Comissão Conjunta de Constituição e Orçamento da Casa. Matéria volta ao plenário nesta quarta-feira.

Frei Tito



Por falar em Alece, a casa abriu ontem a exposição gratuita “Escritório Frei Tito 25 anos: Justiça em Movimento”, em referência ao órgão da Casa que atua na defesa dos direitos humanos. Ela está aberta à visitação até 27 de fevereiro de 2026.

Escutas

A OAB-CE recorre na Justiça contra decisão do TJCE que autorizou, após pedido do MPCE, a captação de diálogos entre advogados e pessoas privadas de liberdade na Penitenciária Estadual de Segurança Máxima.

Embate

Segundo a presidente da OAB-CE, Christiane Leitão, medida é inconstitucional e limita a legítima defesa. MPCE e governo, por outro lado, têm destacado o impacto do novo sistema na cadeia de comando de facções criminosas.

Foto: Divulgação/Ribamar Neto Visitação técnica ao açude Santo Anastácio, que faz parte da bacia hídrica que liga a Lagoa da Parangaba até o Rio Maranguapinho

Açude da Agronomia em pauta

O Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC) recebeu ontem visita do prefeito Evandro Leitão (PT), que acompanhou trabalhos de limpeza e manejo ambiental do Açude Santo Anastácio, conhecido como Açude da Agronomia.

Limpeza

A intervenção deve durar dois meses e já é a segunda grande ação de limpeza realizada pela Prefeitura em parceria com a UFC no local. Participou da visita a secretária de Meio Ambiente da UFC, professora Aliny Abreu.

Enchentes

A ação tem como objetivo evitar enchentes no entorno, assim como manter a vida do açude. Também estiveram no Pici o coronel Haroldo Gondim, da Defesa Civil, e o secretário André Barbosa (Relações Comunitárias).

UFC 70 anos



Por falar em UFC: será exibido em 7 de janeiro, no Cineteatro São Luiz, o documentário "70 anos da Universidade Federal do Ceará". /// Filme reúne depoimentos de ex-reitores, professores e personalidades que influenciaram debates públicos ao longo destas sete décadas de UFC.



