Alece aprova novo empréstimo em R$ 2 bi para Elmano

Foto: José Leomar/Alece Plenário da Assembleia Legislativa do Ceará

.

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou nesta quarta-feira, 17, mensagem do governador Elmano de Freitas (PT) autorizando a contratação de novo empréstimo pelo Governo do Estado. Desta vez, operação autorizada envolve crédito de R$ 2 bilhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para "investimentos nas áreas da saúde, educação e segurança pública".

Este é o segundo empréstimo aprovado pela Alece apenas neste mês de dezembro, com a Casa tendo autorizado outra operação de crédito em R$ 3,2 bilhões junto ao Banco do Brasil na semana passada. Ambas as ações tiveram cerca de dez votos contrários da oposição, que criticam justificativa "genérica" dos pedidos, sem detalhamento da destinação final dos recursos.

Reta final

A Câmara Municipal aprovou ontem projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de Fortaleza para 2026, com orçamento total de R$ 15,9 bilhões. Votação teve ineditismo com a aprovação de todas as 536 emendas dos vereadores.

Passe livre

A Casa também aprovou projeto ampliando passe livre em transporte coletivo para integrantes da Guarda Municipal, Defesa Civil e Segurança Institucional da Prefeitura, que agora pode ser usado mesmo sem fardamento.

Rosa da Fonsêca

A Assembleia Legislativa aprovou ontem projeto da deputada Jô Farias (PT) criando a Comenda Rosa da Fonsêca, que será concedida anualmente a cinco mulheres de destaque no Estado do Ceará.

Votação

Homenagem será concedida em março, por votação entre deputadas estaduais da Alece. A Comenda homenageia a Rosa Maria Ferreira da Fonsêca, professora, sindicalista e ex-vereadora de Fortaleza falecida em 2022.

Efu Nyaki

As Edições Demócrito Rocha (EDR) , por meio da Fundação Demócrito Rocha (FDR) promoveram ontem o lançamentodo livro "Curando Traumas", da terapeuta e professora Efu Nyaki. Evento ocorreu em João Pesosa (PB).

Doa a quem doar

A Estação Das Artes recebe às 20h30min desta quinta-feira, 18, o show "Amanhã Será Tomorrow", com o cantor cearense Falcão. Evento é gratuito, com entrada por ontem de chegada.

Foto: João Filho Tavares / Daniel Galber/Especial para O POVO Roberto Pessoa (União) e Elmano de Freitas (PT)

Elmano em novo ato com Pessoa

O governador Elmano de Freitas (PT) participa nesta sexta-feira, 18, de evento ao lado do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), de lançamento de um mutirão de cirurgias no Hospital do município. Ato ocorre em parceria entre Estado e Maracanaú.

Alinhados

Este será o segundo evento conjunto de Elmano e Pessoa nesta semana, após o governador participar, na última segunda-feira, 15, da inauguração da Nova Ponte do Jacomé, que liga Maracanaú e Pacatuba.

Vai com quem?

Os afagos entre prefeito e governador ocorrem em semana considerada "decisiva" para definições sobre o posicionamento da Federação União-PP para a eleição de 2026. Hoje, siglas são objeto de disputa entre base e oposição.

Shows



Nesta quinta tem Raara Rodrigues na Cenário Casa de Música. Marcus Caffe cantando Noel Rosa do Flores Arte Bistrô. E Bernardo Neto cantando... Bernardo Neto. No Centro Cultural Belchior, que também recebe Edmar Gonçalves e o grupo Tannat. Música para escolher à vontade nesta "super quinta".