Aliança da oposição é "colcha de retalhos sem projeto e com muito fígado", diz Romeu

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri (PSB), reforçou nesta quinta-feira, 18, ter convicção na reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) na eleição estadual de 2026. Neste sentido, o deputado reforçou entregas realizadas pelo governador no último ano e criticou liderança de CIro Gomes (PSDB) sobre o grupo da oposição.
“Nós temos referência em positividade de políticas públicas aqui no Estado. Temos é que saber se a gente quer continuar nesse projeto vitorioso, ou quer a colcha de retalhos sem projeto e com muito fígado. Com todo respeito à oposição, mas é um projeto individualista de rancor, de raiva”, afirmou Romeu, durante almoço com a imprensa.
“Há dois anos atrás, o próprio pseudolíder que se apresenta da oposição dizia que existia um Ceará antes e outro depois de Camilo Santana”, disse, em referência a Ciro Gomes. “Eu estive em inauguração com ele em sobral e ouvi um discurso longo, de sete minutos, falando do avanço que foi o governo de Camilo Santana. Ele mesmo sabe”, afirma.
Romeu também minimizou pesquisas que vêm sendo divulgadas para o pleito do próximo ano, afirmando que elas ainda não exprimem a força que aliados de Elmano, como o presidente Lula (PT) e o ministro Camilo Santana (PT), terão na campanha eleitoral.
“O pessoal fala todo dia em pesquisa, mas o governador tem hoje 70% de aprovação. Partindo desse pressuposto, acho que você tem que fazer a pergunta correta, porque o governador tem dois grandes eleitores no Ceará, Lula e Camilo. Nós temos um presidente mais bem avaliado da história, e quem vota em Lula, vota em Elmano”, diz.
"Fora toda a questão que nós temos de alianças partidárias, de prefeitos. Nós temos 182 de 184 prefeitos. Então eu acredito com toda tranquilidade e com a minha experiência política, que o governador Elmano é reeleito no primeiro turno e o presidente Lula é reeleito no primeiro turno", afirma.
Nesta quinta-feira, 18, Romeu fez balanço de atividades do ano na Assembleia Legislativa do Ceará. Pela tarde, ele comandou almoço em Fortaleza com trabalhadores da imprensa cearense.
Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.