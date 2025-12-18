Aliança da oposição é "colcha de retalhos sem projeto e com muito fígado", diz Romeu

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Deputado Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri (PSB), reforçou nesta quinta-feira, 18, ter convicção na reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) na eleição estadual de 2026. Neste sentido, o deputado reforçou entregas realizadas pelo governador no último ano e criticou liderança de CIro Gomes (PSDB) sobre o grupo da oposição.

“Nós temos referência em positividade de políticas públicas aqui no Estado. Temos é que saber se a gente quer continuar nesse projeto vitorioso, ou quer a colcha de retalhos sem projeto e com muito fígado. Com todo respeito à oposição, mas é um projeto individualista de rancor, de raiva”, afirmou Romeu, durante almoço com a imprensa.

“Há dois anos atrás, o próprio pseudolíder que se apresenta da oposição dizia que existia um Ceará antes e outro depois de Camilo Santana”, disse, em referência a Ciro Gomes. “Eu estive em inauguração com ele em sobral e ouvi um discurso longo, de sete minutos, falando do avanço que foi o governo de Camilo Santana. Ele mesmo sabe”, afirma.

Romeu também minimizou pesquisas que vêm sendo divulgadas para o pleito do próximo ano, afirmando que elas ainda não exprimem a força que aliados de Elmano, como o presidente Lula (PT) e o ministro Camilo Santana (PT), terão na campanha eleitoral.

“O pessoal fala todo dia em pesquisa, mas o governador tem hoje 70% de aprovação. Partindo desse pressuposto, acho que você tem que fazer a pergunta correta, porque o governador tem dois grandes eleitores no Ceará, Lula e Camilo. Nós temos um presidente mais bem avaliado da história, e quem vota em Lula, vota em Elmano”, diz.



"Fora toda a questão que nós temos de alianças partidárias, de prefeitos. Nós temos 182 de 184 prefeitos. Então eu acredito com toda tranquilidade e com a minha experiência política, que o governador Elmano é reeleito no primeiro turno e o presidente Lula é reeleito no primeiro turno", afirma.

Nesta quinta-feira, 18, Romeu fez balanço de atividades do ano na Assembleia Legislativa do Ceará. Pela tarde, ele comandou almoço em Fortaleza com trabalhadores da imprensa cearense.