Presidente da Câmara Municipal une "de PL a Psol" em elogios no plenário

Foto: Érika Fonseca/CMFor Leo Couto é o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto (PSB), realizou nesta quinta-feira, 18, sessão de conclusão de votações da pauta da Casa e de balanço do ano no Legislativo, que inicia agora o período de recesso parlamentar.

Em clima de “confraternização de fim de ano”, diversos vereadores aproveitaram o fim das sessões e saíram em defesa da condução feita por Couto na Mesa da Casa ao longo de 2025. Os elogios chamaram a atenção por partirem inicialmente inclusive de vereadores da oposição, de diversos lados do espectro ideológico.

“Nós da oposição não votamos no presidente Leo Couto. Mas quando a gente faz justiça e elogia o outro, quem não está próximo de nós, acho que isso é até maior como prova de valor”, disse Marcelo Mendes (PL). “Por isso não tenho medo de dizer: é o melhor presidente de Câmara Municipal que a cidade de Fortaleza já teve, em toda a história”, diz.

Neste sentido, Mendes destacou ações como o retorno da Nossa Casa é de Todos, projeto da Casa que promove sessões itinerantes em bairros de Fortaleza. “Minha primeira fala aqui foi contra a eleição do Leo Couto. Mas o Leo nunca me chamou, nunca me pediu para não falar de tal coisa, não comentar, não criticar. Ele sempre foi extremamente democrático, atencioso, e tenho certeza que não falo só por mim”, diz Mendes.

Os elogios foram repetidos por outros vereadores da direita, como Jorge Pinheiro (PSDB) e Julierme Sena (PL). “Não integro o grupo político do presidente, mas não posso deixar de dar a César o que é de César. E o presidente vem fazendo um trabalho extraordinário, fantástico, que trouxe inclusão, inovação e sustentabilidade para a Casa”, disse Sena.

Da bancada independente da Casa, Gabriel Biologia (Psol) também reforçou coro de elogios no plenário da Casa, mesmo tendo feito oposição a decisões da Mesa ao longo do ano. “Tivemos diversos embates aqui, e Vossa Excelência acolheu e ouviu, inclusive em momentos que houve oportunidade de agir diferente. Sem deixar de fazer a parabenização também por conquistas para a Câmara Municipal”, afirma.

