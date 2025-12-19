RC diz que Ciro é "nome mais forte" para governador: "Brasil inteiro olharia para o Ceará"

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-12-2023: Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, é entrevistado no O Povo News. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União), subiu nesta semana o tom na defesa da escolha do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) como nome para representar a oposição na eleição para o Governo do Ceará em 2026.

“Eu pessoalmente acredito que nós temos o nome mais forte, mais qualificado, mais experimentado, com as virtudes talhadas e prontas para fazer um governo histórico, que é o Ciro”, disse Roberto Cláudio em entrevista ao vereador PP Cell (PDT) nesta terça-feira.

“Entre os nomes de pré-candidaturas, é disparado aquele que mais une, que tem mais força política e mais experiência”, diz o ex-prefeito, que diz “torcer” para que Ciro tome a decisão de participar da disputa e destaca ainda força política que o ex-ministro traria, caso eleito, para o Estado como um todo.

“O Brasil inteiro olharia para o Ceará. O Ciro, além disso, tem força e prestígio nacional, com quem quer que seja o presidente, de buscar recursos, de brigar pelo Ceará, de lutar com coragem para o Ceará”, afirma Roberto Cláudio.

Ele próprio pré-candidato ao Governo do Ceará, o ex-prefeito também diz que estaria disposto a “topar qualquer missão” eleitoral para o grupo caso Ciro saia candidato. “Ele sendo, eu vou estar tão satisfeito que eu vou topar qualquer coisa. Qualquer coisa que vier aí, o que for a missão, será”, diz, confirmando que deve disputar eleição em 2026.

