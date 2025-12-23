Dona da Havaianas já recuperou (e até ampliou) valor perdido após "boicote"

Foto: Reprodução/ Instagram @inspetoralberto O vereador de Fortaleza Inspetor Alberto (PL) publicou vídeo nas redes sociais convocando boicote à marca Havaianas após campanha publicitária

Viraliza nas redes sociais desde o início da semana matéria apontando queda de até R$ 200 milhões no valor de mercado da empresa Alpargatas, proprietária de marcas como a Havaianas, Rainha e Osklen. A desvalorização de fato foi registrada na segunda-feira, 22, e ocorreu após boicote puxado por lideranças bolsonaristas em todo o País.

O caso envolve publicidade polêmica de fim de ano da empresa com participação da atriz Fernanda Torres. Na gravação, a vencedora do Globo de Ouro recomenda não começar o novo ano “com o pé direito”, mas sim com “os dois pés”. A mensagem foi interpretada por bolsonaristas como “indireta” contra candidatos de direita no ano eleitoral de 2026.

Na sexta-feira, 19, a Alpargatas vendia ações na bolsa brasileira a R$ 11,61, com valor acumulado de mercado em R$ 7,5 bilhões. Às 10h da segunda-feira, 22, o havia diminuído consideravelmente, com ações sendo comercializadas a R$ 11,36 e valor de mercado em R$ 7,3 bilhões. A notícia da queda vem repercutindo nas redes nas últimas horas.

A queda, no entanto, foi revertida rapidamente na manhã desta terça-feira, 23. Às 13h, a empresa comercializava ações já a R$ 11,81%, marcando um crescimento de 3% só hoje. O valor de mercado, por sua vez, já recuperou perda da segunda-feira e registrou até crescimento, estando a R$ 7,58 bilhões.

