Júnior Mano vê como "natural" apelo por candidatura de Cid: "Sei o meu tamanho"

Foto: Reprodução/Instagram - Fernanda Barros/O POVO ￼JÚNIOR Mano e Cid Gomes

Lançado por Cid Gomes (PSB) ao Senado Federal, o deputado Júnior Mano (PSB) classificou como “natural” movimento de lideranças do PSB que prefere que o próprio Cid seja lançado para a reeleição dentro da chapa da base aliada para 2026.

“Eu aceito isso com muita naturalidade, porque é o candidato até para o governador, para o Camilo. A gente sabe o nosso tamanho, eu sei o meu tamanho. Então, eles preferem o que? Que o senador Cid Gomes vá para a reeleição, até por ajudar a chapa pela sua força, pela sua capacidade de agregar lideranças, de ter respeito”, diz Mano.

A declaração ocorreu em entrevista do deputado à rádio Timbaúba FM, de Nova Russas, município administrado pela esposa do deputado, Giordanna Mano (PSB). Na mesma entrevista, Júnior Mano admite que pode abrir mão de sua candidatura ao Senado caso o próprio Cid decida concorrer à reeleição pelo PSB.

A fala do deputado ocorreu após ele ser questionado sobre movimento de lideranças do partido em prol da candidatura de Cid. Na última semana, tanto o presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB), quanto o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Leo Couto (PSB), deram declarações defendendo que o senador dispute a reeleição.

A tese de Cid candidato tem ganhado peso sobretudo com uma possível candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará, cenário visto como “acirrado” pelo bloco governista. O senador, no entanto, tem mantido que não deseja disputar reeleição e que pretende apoiar Júnior /Mano na disputa de 2026.

