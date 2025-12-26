"Nunca se prendeu tanto no Ceará", diz Romeu

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA-CE, BRASIL, 22-09-2025: Romeu Aldigueri no Ceará de Valores com objetivo de fortalecer a identidade, incentivar a cidadania e desenvolver habilidades como o empreendedorismo para jovens. (Foto: Samuel Setubal/O Povo)

Em clima de balanço de fim de ano, o presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB), destacou à coluna investimentos do governo Elmano de Freitas (PT) na área da segurança pública do Ceará em 2025. Avaliando que o tema deve ser um dos mais presentes no debate eleitoral do próximo ano, Aldigueri destacou sobretudo a ampliação de despesas no setor com pessoal e inteligência. "Nunca se prendeu tanto no Ceará, nunca se fez tanto a asfixia financeira das organizações criminosas. Foram R$ 2,2 bilhões retidos com ordem judicial nas contas correntes, nos imóveis e veículos dessas organizações", afirma. Ele destaca, no entanto, necessidade de um endurecimento da lei penal brasileira, dificultando o acesso a progressões de pena para presos por crimes violentos.

Progressão

"Temos que acabar com essa história de possibilidade de tornozeleira fácil de audiência de custódia, de progressão de regime. As pessoas têm que ficar presas em regime fechado. Temos que mudar isso", afirma.

Investimento

O presidente da Assembleia também destaca grande volume de contratações no setor, com mais de 3.500 cargos diretos ligados à segurança. "É o maior investimento em recursos humanos da história", avalia ainda o deputado.

Nó górdio

Apesar do "otimismo" de Aldigueri, tema da segurança tem figurado em pesquisas como uma das principais preocupações de cearenses. Nos últimos meses, o tema foi sempre um dos mais presentes no dia-a-dia da Alece.

Ameaça

Em plena véspera de Natal, a vereadora Adriana Gerônimo (Psol) denunciou nas redes ter recebido uma série de ameaças contra a sua vida, que incluíram ataques homofóbicos e racistas motivados por sua atuação parlamentar.

Apuração

O caso já foi encaminhado por Adriana e pelo deputado Renato Roseno (Psol) à Delegacia da Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual, que apura a autoria das ameaças.

De olho

O presidente da Câmara Municipal, Leo Couto (PSB), repudiou o caso, colocou aparato de segurança do Legislativo à disposição da vereadora e afirmou que a Casa deve acompanhar de perto o desenrolar do caso.

Camilo, Elmano e Cid juntos

Cúpula da política do Ceará teve celebração de Natal animada na última terça-feira, em reunião no apartamento do empresário Júlio Ventura na Beira-Mar, em Fortaleza. Participaram do encontro chefes de diversos poderes e o senador Cid Gomes (PSB).

Sem racha

O encontro foi celebrado nas redes pelo secretário Chagas Vieira (Casa Civil), que usou a confraternização para ironizar boataria de rachas no bloco aliado, inclusive entre o próprio Cid e o governador Elmano.

Sem pressa

Evento, vale lembrar, ocorre no mesmo momento em que crescem pressões entre aliados para que Cid considere disputar reeleição em 2026. Encontro, no entanto, ficou mais na festa, e menos em definições.

Horizontais_

O arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, conduziu ontem tradicional celebração de Natal da Igreja Católica junto com as pessoas em situação de rua. /// O evento contou com missas tanto pela manhã, no Mosteiro da Visitação, no Dias Macêdo, quanto pela noite, na Casa do Povo da Rua, no Centro.



