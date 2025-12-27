2025: O ano de Cid Gomes?

O fim de 2025 já tem assunto dominante confirmado nas rodas entre políticos do Ceará: o possível retorno de Cid Gomes (PSB) como candidato à reeleição ao Senado. Antes descartada pelo próprio senador, a candidatura passou a virar probabilidade cada vez maior no último mês, com várias das principais lideranças do bloco governista defendendo abertamente o retorno de Cid ao cargo. Nos bastidores, a presença do senador na chapa da base de Elmano de Freitas (PT) é vista como essencial para a disputa, sobretudo em cenário com chance de candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Abolição. A "empolgação" com a volta de Cid ganhou peso principalmente nesta semana, após Júnior Mano (PSB) admitir abrir mão da vaga caso o senador dispute novo mandato.

De volta

Curiosamente, a animação em torno de Cid finaliza um 2025 marcado por uma escalada de protagonismo dos irmãos Ferreira Gomes, que vinham ocupando papeis de menor destaque nos anos de 2023 e 2024.

Mudança

Desde a eleição de Elmano em 2022 e a ascenção do ministro Camilo Santana (PT), que passou a ocupar isoladamente o papel de "liderança mor" do bloco governista, Cid tem se afastado dos holofotes.

Expectativas

Desde o meio do ano, no entanto, o nome de Cid tem sido visto como "unanimidade" como candidato ao Senado pelos governistas, até como forma de resolver indefinições internas no grupo.

Sumido

Já Ciro, por sua vez, teve papel de menor destaque na eleição de 2024, talvez por pesquisas apontarem, à época, desempenho negativo do ex-presidenciável na campanha de José Sarto (PDT), seu aliado na disputa.

Inteligência

O Ministério Público do Ceará (MPCE) lançou neste fim de ano ferramenta inédita de extração e análise de dados de celulares apreendidos por ações policiais no Estado, em parceria com a Amazon e a Elo Group.

MPCE

Com a iniciativa, coordenada pelo Núcleo de Apoio Técnico a Investigação do MPCE, o tempo médio para a extração de dados foi reduzido para até 48 horas. Antes, processo poderia demorar meses.

As pautas da oposição

Líderes da oposição antecipam três dos principais temas que o grupo deve pautar em 2026: o problema da segurança pública, o aumento de impostos e o que consideram como cumprimento "incompleto" de propostas de governos do PT no Estado.

Pela metade

Eles apostam no entendimento de que promessas como o VaiVem - que prometia passe-livre intermunicipal generalizado, mas só fornece passagens para desempregados e estudantes - não foram cumpridas a contento.

Debate

Outra promessa na mira é a isenção do IPVA concedida pelo governo Evandro Leitão (PT). Para opositores, promessa de campanha sugeria isenção geral, enquanto na prática o subsídio foi de 50%, e com muitas regras.

Horizontais_

Moradores do entorno do Parque Adahil Barreto reforçam "pedido de Réveillon" para a Prefeitura de Fortaleza e cobram maior empenho da gestão na limpeza de podas e canteiros centrais da região. /// Ao longo de 2025, essa foi uma das cobranças mais recorrentes feitas à coluna. Será renovada em 2026?



