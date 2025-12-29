Disputa pelo Senado vira o ano embaralhada

Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Em 2026, candidatos concorrerão a 54 das 81 cadeiras do Senado Federal. A alguns meses da eleição, partidos começaram a se articular para a disputa e nomes já se lançaram como pré-candidatos

Uma das grandes indefinições da política cearense em 2025, a escolha das chapas de candidatos ao Senado Federal deve entrar em 2026 tão embaralhada quanto estava ao longo do último ano. A preço de hoje, nem base nem oposição possuem chapas fechadas para as vagas, tidas como essenciais em um cenário com um Congresso cada vez mais protagonista. Entre aliados do governo Elmano de Freitas (PT), a disputa pelas vagas de Cid Gomes (PSB) e Eduardo Girão (Novo) continua indefinida principalmente por conta do excesso de pré-candidatos pela vaga, entre eles os deputados José Guimarães (PT), Júnior Mano (PSB), Moses Rodrigues (União) e Eunício Oliveira (MDB), o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos) e até o secretário Chagas Vieira (Casa Civil).

Cid vai?

Um dos principais entraves para a definição na base ocorre pois Cid, considerado candidato "natural" para uma das vagas, tem negado interesse na disputa e sinalizado apoio à pré-candidatura de Júnior Mano.

A esperança...

Como a coluna vem registrando, o sentimento vem mudando nas últimas semanas, com líderes do PSB admitindo de forma cada vez mais aberta a possibilidade de reeleição de Cid. A questão, no entanto, continua como incógnita.

Racha no ar

A outra vaga, por sua vez, é "crise anunciada" no PT, com José Guimarães rejeitando abrir mão da disputa. Grupo de Camilo Santana (PT), no entanto, tem usado a vaga para atrair alianças, incluindo Moses e o União Brasil.

Oposição

Entre a oposição, maior definição hoje é pela candidatura do deputado Alcides Fernandes (PL), pai do deputado André Fernandes (PL), para uma das vagas. A outra vaga, no entanto, continua sem definição.

Único...

A situação caminha para uma impasse pois o PL, hoje comandado por André Fernandes, possui grupo majoritário que defende lançar apenas Alcides pelo partido, usando a outra vaga para negociações com aliados.

...ou não

A tese, no entanto, acabou "atravessada" pela vereadora Priscila Costa (PL), que lançou pré-candidatura e ganhou apoio de peso da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que deu até em embate público ocorrido no início do mês.

"Qual o projeto da oposição?"

O suplente Acrísio Sena (PT) rebateu à coluna críticas feitas pela oposição de Elmano de Freitas (PT) e Evandro Leitão (PT), que acusam as gestões de entregarem promessas "pela metade", como VaiVem apenas para desempregados e estudantes.

Lacração

"Vamos fechar o ano de 2025 e não conseguimos ver um único projeto de relevância dos nossos opositores em nível nacional e local", diz o deputado, que acusa adversários de priorizarem "lacração na internet".

Muito papo

No Ceará, organizaram encontros (o famoso cafezinho da oposição). Daquelas reuniões não se viu nada de palpável para enfrentar os problemas reais do Ceará. Apenas o ódio e o discurso oposicionista unem esses grupos", diz.

Horizontais_

A Alece avisa: com o recesso da Casa, a entrega de carteiras de identidade emitidas pela Casa do Cidadão do Legislativo foi suspensa até 5 de janeiro. /// Neste período, a entrega dos documentos ocorre na sede da Secretaria da Proteção Social (SPS), na rua Soriano Albuquerque, 230, Joaquim Távora.



