2026: Grupo hegemônico chega aos 20 anos no poder

Foto: FERNANDA BARROS Ex-governador e senador Cid Gomes, do PSB

Iniciando a partir da meia-noite de hoje, o ano de 2026 marcará os vinte anos desde a eleição de Cid Gomes (PSB) como governador do Ceará. De lá para cá, todos os demais governadores do Estado - Camilo Santana (PT), Izolda Cela (PSB) e Elmano de Freitas (PT) - foram eleitos e governaram como sequência direta deste grupo hegemônico, que deve ser representado na eleição pela candidatura de Elmano à reeleição. Como não poderia deixar de ser, a continuidade no poder também trouxe desgastes para o grupo, hoje observada sobretudo pelo acúmulo de ex-aliados hoje reagrupados entre as colunas da oposição. Dois deles, o ex-prefeito Roberto Cláudio (União) e o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), são inclusive os principais cotados para representarem a oposição em 2026.

"Cansaço"

Em 2024, o próprio Cid Gomes usou a perpetuação de um grupo hegemônico para explicar a derrota de seu clã político em Sobral, município que foi governado pelo senador ou aliados de 1997 até 2024. "Às vezes, o poder cansa".

Continuidade

Para 2026, no entanto, grupo comandado pelo PT passa longe de enxergar o desgaste natural do tempo como um entrave para a reeleição de Elmano. Pelo contrário, o "continuismo" deve dar a linha da campanha do petista.

No lápis

Neste sentido, discurso deve focar na comparação do Estado antes e depois de ações implementadas nos governos "pós-cidistas", como interiorização da saúde, crescimento de portos e investimentos em educação.

"Não para"

O governismo também espera marcar 2026 como ano de entregas de uma série de obras de infraestrutura no Estado, como a duplicação do Eixão das Águas e o VLT Ramal Aeroporto, em Fortaleza.

Outro lado

A oposição, por sua vez, deve seguir linha oposta e centrar críticas justamente no problema que registrou o maior crescimento ao longo dos governos Cid-Camilo-Izolda-Elmano no Estado: o da segurança pública.

Tema central

Foi justamente neste período que o Estado registrou profundo crescimento dos índices de criminalidade e o controle de territórios por facções criminosas. Para opositores, faltou "pulso" no atual grupo para enfrentar o problema.

Foto: João Filho Tavares Prefeito Evandro Leitao

Fortaleza ganha áreas verdes

Em um ano marcado por más notícias na seara ambiental, um alento de última hora: o prefeito Evandro Leitão (PT) editou nesta semana decreto regulamentando cinco novos parques urbanos em Fortaleza, que viram áreas verdes.

Na lei

Entre os novos espaços de proteção previstos no decreto do prefeito, estão parques urbanos Zoobotânico do Passaré, da Lagoa do Aracapé, da Lagoa da Paupina, da Lagoa do Urubu e Lagoa da Zeza - Olho d'Água.

Mais rigor

Na prática, mudança endurece proteção ambiental das regiões e determina a criação de planos de manejo com regras específicas para eventuais alterações nos corpos hídricos ou vegetais das regiões.

2026



E chegamos ao fim de mais um ano entre as páginas do O POVO. /// A coluna agradece aos leitores pela parceria ao longo de 2025, estendendo a todos desejos de boas festas e um ótimo 2026. /// E continuem conosco no ano que se avizinha. No mínimo, animação política não deve faltar por aqui.



