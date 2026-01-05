Cid descarta "aposentadoria" política a aliados após 2026

Foto: FERNANDA BARROS ￼SENADOR Cid Gomes (PSB)

O senador Cid Gomes (PSB) tem descartado a aliados qualquer tipo de "aposentadoria" ou afastamento da política do Ceará após a eleição de 2026. Em conversas recentes, o senador tem afirmado que continuará atuando na articulação política de seu bloco ainda que não dispute a reeleição. A tese de um possível "afastamento" de Cid circulou entre políticos nesta segunda-feira, 4, após reportagem da Folha de S. Paulo listar o cearense entre quatro senadores que estariam "sinalizando aposentadoria". Aliados ouvidos pela coluna, no entanto, negam o movimento. Segundo eles, a citação da Folha diria respeito apenas ao fato, amplamente já conhecido, de que o senador cogita não disputar reeleição e apoiar indicação do deputado Júnior Mano (PSB) para a vaga.

No páreo

Cid, no entanto, não confirma nem saída do páreo para o Senado, nem estaria cogitando afastamento da vida política em si. Nas últimas semanas, tem crescido inclusive movimento no PSB que defende reeleição do senador.

Dívida

"Pelo o meu gosto não seria mais candidato. Mas quero, até o último dia da minha vida, estar na vida pública, para pagar as dívidas que tenho. Se o destino achar que eu deva ser candidato, vamos analisar", disse Cid em 2024.

Sem mandato

"Se você fizer um esforço de memória, eu passei quatro anos sem mandato quando saí do governo, não fui candidato a nada. E não morri. Se a pessoa se dedica, se sacrifica, faz amizades, a pessoa perdura", disse ainda.

Planejamento

O secretário Alexandre Cialdini (Planejamento e Gestão) comemora êxito da Caravana Ceará um Só, que garantiu a habilitação de todos os 184 municípios cearenses no portal da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e).

Nota fiscal

Se municípios não tivessem aderido ao serviço do Governo Federal até o final do ano passado, poderiam ter dificuldades na arrecadação de recursos do INSS e até impedimento no recebimento de transferências voluntárias.

Orçamento

Organizada pela Secretaria de Planejamento e Gestão e pela Escola de Gestão Pública (EGPCE), a Caravana Ceará um Só percorreu diversos municípios de olho em ampliar a estrutura orçamentária de prefeituras cearenses.

PT abre debate eleitoral

O PT Nacional inicia na quinta-feira da próxima semana, 15 de janeiro, as reuniões do Grupo de Trabalho Eleitoral que irá definir a estratégia eleitoral do partido para as eleições presidenciais e de governadores em todos os Estados brasileiros.

Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputado federal e líder do Governo Lula, José Guimarães (PT)

Senado

Participa do grupo de trabalho o deputado cearense José Guimarães (PT), que diz estar "firme e forte" na defesa da tese de reeleição de Elmano e Lula, assim como na indicação de um senador do PT na eleição do Ceará.

Bloco

Ontem, lideranças do município de Jaguaruana estiveram em Fortaleza em reunião com o grupo político de Guimarães. Na ocasião, indicaram apoio à candidatura do deputado a senador e à reeleição de De Assis (PT) na Alece.

Prevenção



A Prefeitura de Fortaleza já iniciou os trabalhos de prevenção e limpeza de açudes, lagoas, canais e bueiros de olho na quadra chuvosa de 2026. /// Nesta segunda-feira, um dos locais visitados pelo prefeito Evandro Leitão (PT) foi o Campus do Pici, onde a gestão faz limpeza do açude da Agronomia em parceria com a UFC.



