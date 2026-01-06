Ivo diz ter "compromisso zero" com Elmano e que faria campanha para Ciro

Foto: JÚLIO CAESAR/O POVO / Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Ivo Gomes (PSB) e Moses Rodrigues (União)

De volta aos holofotes estaduais, o ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), fez fortes declarações nesta terça-feira, 6, sobre o cenário eleitoral do Ceará para 2026. Afirmando ter “compromisso zero” com a reeleição de Elmano de Freitas (PT), Ivo afirmou ainda que faria campanha para Ciro Gomes (PSDB) caso o irmão concorra a governador do Ceará.

“Estou dizendo que não tenho compromisso (com Elmano), nem de votar. Não tenho nenhum compromisso, zero compromisso. Está desfeito qualquer tipo de compromisso que a gente tinha”, disse Ivo, sendo questionado logo depois se faria campanha para Ciro.

”Claro que faria, lógico que faria. O Ciro seria o melhor presidente que o Brasil teria, avalie o melhor governador do Ceará”, responde Ivo. A entrevista ocorreu na manhã desta terça-feira, 6, na Coqueiros FM, de Sobral. Na fala, o ex-prefeito criticou sobretudo aproximação entre o governo Elmano e grupo de seu sucessor no município, Oscar Rodrigues (União).

“Por que eu vou estar com uma pessoa que por mim não tem nenhuma consideração? Que se alia a pessoas que só querem o meu mal? Não só querem, tentaram, como tentam diariamente me destruir. Para que vou estar ligado com pessoas que estão alinhadas com outro que é fascista. Porque o que é fascista? É uma pessoa que não acredita na divergência civilizada de ideias. Que acredita que o conflito tem que ser feito com violência”.



