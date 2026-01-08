Ciro amplia conversas e já até desenha chapas de olho em eleição de 2026

Foto: FÁBIO LIMA ￼CIRO Gomes diz que vai disputar o governo do Ceará

De volta ao Ceará após período nos Estados Unidos, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) tem mantido intensa agenda de reuniões nos últimos dias de olho na eleição deste ano. Apesar de ainda não ter “cravar” para todos os aliados que será candidato a governador no Estado, o tucano já tomou centro das discussões sobre a estratégia da oposição para a disputa.

Segundo o deputado Antônio Henrique (PDT), que se reuniu com Ciro nesta quinta-feira, o ex-presidenciável já estaria inclusive conduzindo processo de articulação de chapas da oposição para a Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados. Processo de escuta envolve inclusive lideranças municipais do Estado.

“Apesar de ele não dizer diretamente que é candidato, a gente não vê mais como ele não ser. Ele tomou um protagonismo muito grande e está conversando com todo mundo nesses últimos dias, discutindo inclusive as chapas para deputado federal”, afirma o deputado.

Antônio Henrique admite, no entanto, que a indefinição sobre o futuro do União Brasil no Ceará ainda é um complicador dentro da estratégia da oposição. “É algo que precisa ser resolvido, mas o próprio Ciro tem conversado muito com o Capitão Wagner (presidente do partido no Estado) e inclusive com o Rueda (Antônio, presidente nacional da sigla)”, afirma.

Além de Antônio Henrique, já foram escutados por Ciro diversos deputados do Ceará, incluindo os federais Danilo Forte (União) e Matheus Noronha (PL). Nesta semana, o ex-presidenciável também se reuniu com o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) e com a deputada estadual Emília Pessoa (PSDB).