Novo PGJ elege independência e combate ao crime como prioridades

Foto: Reprodução/Youtube: Ministério Público do Estado do Ceará Herbert Gonçalves Santos tomou posse como novo procurador-geral de Justiça do Ceará

Prestes a tomar posse em cerimônia solene nesta sexta-feira, 16, o novo procurador-geral de Justiça do Ceará, Herbet Gonçalves Santos, afirma que irá focar atuação no combate ao crime organizado e na parceria institucional entre os Três Poderes da esfera estadual. Ele está oficialmente no comando do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) desde 6 de janeiro, quando recebeu o cargo em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça. Em entrevista ontem à Vertical, Herbet prometeu "independência" na atuação do MPCE, mas destacou que irá procurar ambiente de parceria institucional com o Governo do Estado. Como prioridade máxima do órgão no biênio 2026-2027, ele destaca novas ações em inteligência e estratégia no combate ao crime.

Segurança

"Uma das prioridades da nossa gestão é o combate ao crime organizado, nós colocamos esse assunto de uma maneira bem objetiva (...) o Ministério Público precisa atuar de maneira mais enérgica nessa seara", afirma Herbet.

Estrutura

"Precisamos avançar em estrutura. Dar mais condições para que esses membros do MP possam atuar de uma maneira mais eficaz e cirúrgica, de forma estratégica, com avanço da tecnologia e inteligência", destaca ainda.

Diálogo

O novo PGJ também destaca objetivo de ampliar aproximação entre MPCE, população e movimentos sociais. "Precisamos ter uma linguagem simples, para que o cidadão se sinta próximo do membro do Ministério Público", diz.

Eleição 2026

"O MP precisa manter uma postura de imparcialidade e atuar de forma muito firme na defesa da liberdade do eleitor, do Estado Democrático de Direito e da Constituição Federal", diz, sobre o período eleitoral deste ano.

Homenagem

A desembargadora federal Germana de Oliveira Moraes, do TRF-5 de Recife, recebe nesta quinta-feira, 15, o título de professora emérita da UFC. Evento ocorre às 18h no auditório da Reitoria da instituição, no Benfica.

In memoriam

Morreu ontem, aos 96 anos, Maria Alice Nogueira de Oliveira, mãe do ex-prefeito José Sarto. O velório ocorre às 8h desta quinta-feira na Funerária Ethernus, com sepultamento às 16h30min no Cemitério São João Batista.

Foto: Reprodução/Instagram @drjaziel Dr. Jaziel (PL), Ciro Gomes (PSDB) e Dra. Silvana (PL)

Ciro com mais apoios no PL

O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) esteve reunido com mais dois deputados do PL Ceará na última terça-feira, 14. Desta vez, estiveram com o pré-candidato o casal Jaziel Pereira, deputado federal, e Dra. Silvana, deputada estadual

De olho

Em publicações nas redes, Jaziel e Silvana destacaram teor positivo da conversa e chegaram a sinalizar apoio a uma possível candidatura de Ciro a governador do Ceará. Empolgação não faltou, de parte a parte.

Alinhados

Antes, Ciro já havia se reunido com o deputado Matheus Noronha (PL). As conversas ocorrem em meio a uma "suspensão" oficial nas negociações entre Ciro e o PL de olho na eleição deste ano para o Governo do Ceará.

Horizontais

O Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça (OECPJ) aprovou indicação do promotor Eneas Romero para diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público do Ceará (ESMP). Indicado pelo novo PGJ Herbet Santos, Eneas teve indicação confirmada pelo OECPJ após sabatina nesta quarta-feira.



