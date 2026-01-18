PDT pode aprovar hoje expulsão de bolsonarista

A Executiva do PDT de Fortaleza deve debater nesta segunda-feira, 19, se irá expulsar o vereador PP Cell (PDT), atualmente alinhado a bolsonaristas na Câmara Municipal de Fortaleza, dos quadros do partido. Autor da denúncia contra o colega no Conselho de Ética da sigla, o vereador Adail Júnior (PDT) afirma que irá defender a expulsão do correligionário na reunião. "A defesa que eu vou fazer é essa (expulsão de PP Cell); se eles vão acatar, eu não sei, vai depender de cada um", diz o pedetista. No início do mês, o Conselho de Ética do PDT Fortaleza aprovou parecer pela expulsão do parlamentar, único dos sete vereadores do partido que faz oposição ao prefeito Evandro Leitão (PT). A esta altura, PP Cell já estaria de "malas prontas" para se filiar ao PL.

Outra etapa

Segundo vereadores do PDT, a tendência é que o parecer pela expulsão de PP Cell seja aprovado pela Executiva do PDT Fortaleza. Após isso, o grupo já deverá agendar data para a votação final do processo.

Presidente

"(Caso o parecer seja aprovado), já sairemos com a data na segunda-feira mesmo", destaca o ex-vereador Iraguassú Filho (PDT), presidente do PDT Fortaleza. O encontro deve acontecer na sede do partido.

Racha

O pedido de expulsão de PP Cell foi apresentado por Adail Júnior e questiona a falta de adesão do vereador à posição fechada pelo partido de apoio ao governo do prefeito Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal.

Ganha-ganha

Apesar dos embates, a expulsão de PP Cell acabaria "agradando" todas as partes envolvidas, liberando tanto o vereador para disputar eleição pelo PL quanto o partido para formar chapas proporcionais para 2026 no Ceará.

Hapvida

A Hapvida Ceará inaugura hoje uma nova central de hemodinâmica em Fortaleza, que irá aumentar em até 60% a capacidade de diagnósticos e tratamentos de doenças do sistema vascular de pacientes do plano.

Novidade

A nova central funcionará no Hospital Santa Maria, no bairro de Fátima, e será o segundo centro de hemodinâmica da rede no Ceará, facilitando tratamentos vasculares decorrentes do diabetes, além de demandas oncológicas.

Jazz em Cena em nova temporada

O projeto Jazz em Cena abre o ano 2026 no próximo dia 29/1, no Banco do Nordeste Cultural. Excepcionalmente numa quinta-feira, com show da Sala Brass Band, capitaneada pelo saxofonista Bob Mesquita. Ingressos gratuitos, disponíveis no Outgo.

Coisa fina

Yayá Vilas Boas, voz da nova cena musical cearense, faz show na sexta, 30/1, no Theatro ViaSul. Ingressos já disponíveis no site Uhuu. Yayá e seu pai, Edinho Vilas Boas, vêm se destacando em festivais de vários estados.

Alô, ministro

Terceirizados da UFC chegaram neste sábado ao sétimo dia de paralisações por conta do atraso no pagamento de salários. O grupo apela por resposta do ministro Camilo Santana (Educação) e da bancada federal do Estado.

Horizontais_

O maestro Luciano Franco celebra 75 anos nesta quinta-feira, 22. /// Autor de diversas parcerias com artistas cearenses e de todo o Brasil, ele comemora a data lançando novos discos autorais ao longo deste ano, dando sequência ao registro de sua obra. Tudo de forma independente, com recursos próprios.