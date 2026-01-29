Lia Gomes diz desaprovar e sentir constrangimento sobre aliança de Elmano e Rodrigues

Foto: FCO FONTENELE Deputada licenciada e secretária Lia Gomes

Secretária das Mulheres do Ceará e deputada estadual licenciada, Lia Gomes (PSB) deu uma série de declarações desaprovando a aproximação da base aliada do governador Elmano de Freitas (PT) com o grupo político do prefeito Oscar Rodrigues (União), adversário histórico da família Ferreira Gomes em Sobral.

Lia afirmou em entrevista na quinta-feira, 22, ao programa A Voz da Política, da Rádio Voz FM, que comunicou diretamente ao chefe da Casa Civil, o secretário Chagas Vieira, o desconforto sobre a relação de Elmano com os Rodrigues.

“Eu peguei o telefone e liguei para o secretário da Casa Civil e disse para ele exatamente assim: 'Olha, eu sei que eu sou bem pequenininha diante do tamanho do grupo que existe dando suporte ao governo, mas (...) quero manifestar a minha discordância e o meu desconforto diante dessa possível aliança'”, relembra Lia.

A secretária destaca não falar em nome do irmão e senador Cid Gomes (PSB), o qual também possui atrito com a família Rodrigues, mas integra a cúpula do governo Elmano.

“Realmente, estou desconfortável. Eu fico pensando como vai ser uma campanha dessa. Eu não vou subir em palanque com esse povo. Não tem essa, não subo em palanque com Rodrigues. Nenhum deles”, continua.

Ainda com as críticas, a secretária também ironizou em entrevista ao "Talk Show Ivo Mil Grau", no mesmo dia, a atuação do deputado federal Moses Rodrigues (União) em seu mandado. Moses é filho de Oscar Rodrigues, além de ser um dos cotados para postular uma das vagas ao Senado Federal pela base governista.

“Trabalha muito para si. Os projetos que ele bota são para aumentar fiéis, para ficar cada vez mais rico nesse negócio de vender a educação privada. Enfim, eu acho que é uma pessoa que realmente usa a política em benefício próprio, em benefício dele e da família”, rechaça.

Camila Maia, especial para O POVO