Moses defende reeleição de Cid Gomes

Foto: AURÉLIO ALVES Deputado federal Moses Rodrigues, do União Brasil

O deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil) defendeu a reeleição de Cid Gomes (PSB) para o Senado. Em entrevista a uma rádio do Cariri nessa quinta, 29, o parlamentar de Sobral, concorrente direto do clã Ferreira Gomes no município, admitiu simpatia por dois nomes para compor a chapa de senadores no bloco governista. Um é Eunício Oliveira (MDB), ex-presidente do Congresso e hoje também deputado. O outro é o ex-governador Cid, cuja recondução no mandato, conforme Moses, seria "importante para o estado do Ceará, mesmo sendo meu adversário de Sobral, e pontualmente na cidade de Sobral". Ainda de acordo com o integrante do União, "uma disputa local em uma cidade não pode comprometer um projeto em nível de um Estado de 184 municípios".

Veja bem

Moses fez uma ressalva em sua defesa da candidatura de Cid, porém. Segundo ele, essa seria "a chapa ideal" apenas se o União Brasil não estiver formalmente coligado com o PT e o PSB na corrida pela reeleição de Elmano de Freitas.

Cenário

"A chapa de minha preferência, se o União não vier compor hoje (a base do Abolição), porque mesmo não compondo eu voto no Elmano, seriam Eunício e Cid", declarou o deputado, filho do prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues.

Alto lá

Trocando em miúdos, Moses disse que, caso não possa postular o Senado em razão de UB e PT não integrarem o mesmo palanque, o melhor seria optar por Cid. Mas, se o UB compuser a chapa governista, a coisa muda de figura.

Fã ou hater?

Admita-se que não é um bom começo a quem deseje superar dificuldades locais em nome de um projeto mais amplo. Ao fim e ao cabo, Moses colocou na mesa que o União teria primazia na briga pela vaga de senador.

Oposição...

Em conversa ontem com a rádio O POVO CBN Cariri, o senador Eduardo Girão (Novo) descartou apoiar Ciro Gomes (PSDB) ainda no primeiro turno das eleições ao Governo do Estado. Para ele, as chances são "zero".

... dividida?

Os argumentos de Girão são de ordem mais ideológica, apelando a valores conservadores. Sua tese, todavia, encontra dificuldade para ser aceita mesmo entre bolsonaristas-raiz, a exemplo de Silvana Oliveira (PL).

Foto: Samuel Setubal Secretário municipal da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar

Idilvan comemora homologação

O titular da Secretaria da Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar, festejou a homologação do acordo entre o município e a União para pagamento de precatórios do antigo Fundef (hoje Fundeb). Ao todo, os valores somam mais de R$ 700 milhões.

Tempo

Conforme O POVO antecipou, o pagamento das parcelas dos precatórios deve iniciar já em 2027, com a "distribuição de 40% do valor total fixado no acordo; seguido de 30%, em 2028; e da última parcela de 30%, no ano de 2029".

Decisão

O acordo havia sido anunciado pelo prefeito da capital cearense, Evandro Leitão (PT), na sexta-feira da semana passada, dia 23. O prazo limite para homologação do entendimento entre Prefeitura e União era hoje, 30.

Novos Talentos

