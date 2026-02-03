O destino de Camilo depois do MEC

Foto: Samuel Setubal Ministro da Educação, Camilo Santana (PT)

O ainda ministro Camilo Santana tem assegurado que, logo depois de deixar a pasta da Educação, vai se dedicar à pré-campanha do governador do Ceará, Elmano de Freitas, que postula a reeleição neste ano. A essa tarefa, soma-se a articulação da chapa de Lula em estados do Nordeste, a exemplo da Bahia. A previsão é que o chefe do MEC se desincompatibilize até abril, limite do prazo legal. Ex-gestor estadual, Camilo se elegeu senador para mandato de oito anos, que se encerram em 2030. Por ora, a suplente Augusta Brito (PT) vem exercendo as funções parlamentares, entre as quais agora se inclui a de líder do PT. Das duas, uma: ou Camilo não retoma a vaga de senador de imediato, ou a liderança da petista terá validade de pouco mais de um mês.

Dúvidas

À coluna, um aliado de Camilo afiançou que o ministro volta para o Congresso Nacional tão logo se veja livre das atividades do MEC. É o movimento natural, digamos. Mas o quadro no Ceará tem exigido a atenção dos governistas.

Divisão

Se de fato reassumir o mandato, o ex-governador teria pela frente um semestre agitado na Câmara Alta, marcado por disputas em torno de CPIs e outras quedas de braço em relação à agenda do governo. O tempo seria escasso.

Café...

Deputados estaduais de oposição ao bloco camilista no Ceará voltaram a se encontrar ontem na Assembleia Legislativa (Alece). Dessa vez, porém, sem a presença de parlamentares do PL, que desfalcaram essa nova rodada.

... sem leite

A ausência se dá num momento em que o partido de Jair Bolsonaro tenta se firmar com a candidatura de Flávio à Presidência da República, levando o clã a estabelecer palanques nos estados para ganhar musculatura no pleito.

União

A promessa, no entanto, é de coesão entre lideranças opositoras locais com vistas ao Governo, seja no PL ou no PSDB do ex-presidenciável Ciro Gomes. Mesmo mais distantes, os compromissos entre aliados seguem firmes.

Novo

Prova disso é a baixa adesão que a pré-candidatura de Eduardo Girão ao Executivo tem conseguido no bloco anti-PT. A recepção fria ao senador no Cariri no último fim de semana sugere que essa ala já fez sua escolha para 2026.

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Historiador e youtuber Jones Manoel

Jones Manoel em Fortaleza

O historiador marxista e professor Jones Manoel e o vereador Gabriel Aguiar (Psol) participam de debate sobre emergência climática sob o capitalismo no próximo domingo, dia 8/2, às 9 horas, na sede do Psol-CE (rua Waldery Uchôa, 260, Benfica).

Sumiço

O deputado federal André Fernandes (PL) tem evitado agendas políticas no Ceará desde dezembro do ano passado. Dirigente partidário, o parlamentar é personagem central nas costuras de uma aliança entre o PL e o PSDB.

Papel

Apesar do afastamento, interlocutores de Fernandes dão como certo que o deputado não recuou de sua intenção de apoiar Ciro Gomes ao Abolição. No PL, a disposição é de minar a candidatura de Girão para fazê-lo desistir até maio.

Lixo no Cocó



Meio ambiente: frequentadores do Parque Adahil Barreto, na capital cearense, vêm se queixando de despejo de resíduos no entorno da unidade, seja na entrada do local ou nas vias que lhe dão acesso. Lá, os canteiros apresentam montes de lixo acumulado, mesmo com a coleta regular feita pela Prefeitura.