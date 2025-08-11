O papel do Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo

Foto: Tatiana Fortes Hospital Psiquiatrico São Vicente de Paula- na Parangaba Na foto: Pacientes Psiquiatricos Foto: Tatiana Fortes, em: 03.12.2012

O Hospital Psiquiátrico São Vicente de Paulo, em Fortaleza, tem uma longa e complexa história, que se confunde com o desenvolvimento da assistência psiquiátrica no Ceará. Fundado em 1º. de março de 1886, como "Asilo dos Alienados", foi iniciativa da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza, sob a liderança do Comendador Severiano Ribeiro da Cunha e o apoio de movimentos filantrópicos e de outros grupos, que buscavam o que era considerado como a "problemática da loucura" na província.

Primeira das instituições do estado a oferecer, de forma planejada, cuidados para pessoas com transtornos mentais, em que pesem as práticas do século XIX estarem então alinhadas ao modelo de isolamento, a instituição marcou um ponto de virada ao centralizar o atendimento, antes feito em espaços sem estrutura adequada. Ainda hoje busca adaptar-se aos novos conceitos de tratamento e humanização, evoluindo sempre.

Atuando como um recurso vital para a rede de saúde mental de Fortaleza, oferece uma gama de serviços, que vão desde o internamento e os cuidados intensivos em momentos de crise, com assistência 24 horas, à manutenção de uma equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto, em busca de um tratamento mais completo e focado na reintegração social do paciente, até tratamentos diversificados, que ajudam no desenvolvimento de habilidades e na valorização da vida.

Atendendo pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), garante o acesso a tratamentos para a população. Além disso, trabalha em conjunto com o Ministério Público do Ceará (MPCE) para garantir a correta comunicação sobre internações, especialmente as involuntárias e compulsórias, assegurando a proteção dos direitos dos pacientes.

Erguida no bairro Parangaba, carece ainda hoje do apoio da sociedade, tendo em vista que os recursos públicos destinados pelo SUS não são suficientes para cobrir os custos cada vez maiores desses tratamentos, o que vem dificultando a sobrevivência das instituições, nesse campo.

139 anos depois, o São Vicente de Paulo continua oferecendo guarida e tratamento humanizado aos seus pacientes.



