Índice CFA de governança municipal para um desenvolvimento sustentável

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Brasília (DF), 01/08/2023 - O ministro da secretaria-geral da Presidência, Márcio Macêdo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a vice-secretária-Geral das Nações Unidas, Amina J. Mohammed, participam do evento Acelerando a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): a Agenda 2030 no Brasil, no Palácio Itamaraty. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs, pela Agenda 2030, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com 169 metas, visando à erradicação da pobreza, a proteção do planeta e a garantia da prosperidade e dignidade de todos os povos, orientada pelos princípios dos 5Ps: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias.

Tratando-se de ação integrada, global e corporativa, envolvendo governos, setor privado, sociedade civil e cidadãos, o Conselho Federal de Administração (CFA) entendeu dever participar ativamente, montando o Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA) como forma de apoiar os municípios brasileiros no alinhamento de suas políticas públicas aos ODS, nas dimensões financeira, de gestão e de desempenho.

O IGM-CFA oferece diagnósticos de maior eficácia da realidade dos municípios, permitindo decisões baseadas em análises documentais, levantamentos estatísticos, estudos de caso, dentre outras ações, favorecendo, para além do alinhamento ao ODS, o aprimoramento da gestão, a melhoria da qualidade de vida dos habitantes, o acesso a fontes de financiamento mais adequadas e a sustentabilidade.

Esses estudos permitem mostrar, com mais clareza, os principais desafios com que se defrontam os gestores municipais, em termos técnicos, orçamentários e culturais, mostrando-se como uma inovação a reforçar o desenvolvimento de cidades sustentáveis, inclusivas e resilientes, diretrizes expostas na agenda urbana orientada para resultados.

O envolvimento dos profissionais de Administração é fundamental, dados os conhecimentos acumulados em sua formação. Assim, o Conselho Regional de Administração (CRA-CE) vem apoiando esses trabalhos, cujas experiências já mostram resultados promissores no Ceará.

Recentemente, em reunião na Academia Cearense de Administração (Acad), o projeto foi amplamente debatido, levantando-se novas perspectivas para a expansão dessa iniciativa, considerando-se que é nos municípios que residem as pessoas, neles estando, portanto, os problemas, mas também as soluções mais adequadas, que ferramentas como o IGM-CFA apontarão com maior segurança.