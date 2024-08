Sucesso durante a pandemia, Gartic terá estande próprio na BGS 2024

Foto: Gartic O jogo foi desenvolvido pela empresa brasileira Onrizon, que promete transportar a tradicional gameplay online para o ambiente offline, oferecendo uma experiência interativa e inovadora para os visitantes

A 15ª edição da Brasil Game Show (BGS), marcada para os dias 9 a 13 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo, trará diversas novidades para os fãs de jogos. Entre as atrações confirmadas está o estande próprio do Gartic, a plataforma de jogos de desenhar desenvolvida pela brasileira Onrizon, que ganhou popularidade durante a pandemia. Este ano, a empresa promete transportar a tradicional gameplay online para o ambiente offline, oferecendo uma experiência interativa e inovadora para os visitantes.

No estande da Gartic, o público poderá participar de uma série de ativações, torneios e levar para casa brindes exclusivos. Uma das principais atrações será o Gartic Air, onde os participantes competirão em um duelo de desenhos. A dinâmica acontece em uma cabine de acrílico, onde os jogadores “desenham” no ar com gestos, enquanto os demais tentam adivinhar o que está sendo criado. Quem acertar, acumula pontos e concorre a prêmios.

Outra ativação que promete atrair os visitantes é o Gartic Phone Corpo Estranho, inspirado no modo de jogo Gartic Phone. Nessa atividade, três pessoas tiram fotos de corpo inteiro, que são divididas em cabeça, torso e pernas e depois embaralhadas em uma montagem divertida. A imagem final é impressa e entregue como uma lembrança inusitada do evento.

Marcelo Tavares, CEO e criador da BGS, destaca a importância de atividades que envolvem diretamente o público. "A interação com o público é um dos pontos mais importantes que a BGS oferece aos visitantes. Aqui se joga, se diverte e se reúne lembranças incríveis com amigos, que é exatamente o que a Gartic está se propondo a fazer. É um prazer ver empresas brasileiras, de sucesso internacional, participando com iniciativas criativas e se aproximando ainda mais da sua comunidade”, diz.

Além das ativações interativas, o estande contará com uma arena dedicada à Onrizon TV, onde os visitantes poderão acompanhar jogos que são sucesso na plataforma. Influenciadores e criadores de conteúdo estarão presentes para replicar, ao vivo, a experiência que normalmente compartilham online. Esses minitorneios serão transmitidos em um telão no local, e os participantes terão a chance de ganhar brindes exclusivos.

Uma edição histórica

A BGS 2024 marca os 15 anos do evento, consolidado como o maior da América Latina no setor de games. Os ingressos para a feira já estão disponíveis para compra no site oficial, onde o público também poderá acompanhar as próximas revelações sobre atrações e lançamentos. Com a promessa de experiências inesquecíveis, a BGS 2024 se prepara para receber milhares de visitantes em uma edição que promete ser histórica.

Serviço

BGS 2024

Quando: 9 a 13 de outubro (1º dia exclusivo para imprensa e negócios, além dos portadores do Passaporte Premium e Passaporte Camarote)

Onde: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo/SP

Horário: das 13h às 21h