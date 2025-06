Prêmio eSports Brasil anuncia novidades para a edição de 2025

Foto: Jorge Alexandre / PeB Evento terá novas categorias, estética cyberpunk e lançamento de linha de produtos oficiais voltados à cultura gamer

A nona edição do Prêmio eSports Brasil (PeB) já tem data marcada e chega com uma série de novidades. O evento será realizado no dia 18 de dezembro de 2025, no Memorial da América Latina, em São Paulo, com a proposta de ampliar o reconhecimento a profissionais do cenário gamer e celebrar a cultura dos esportes eletrônicos.

Com temática futurista e uma linha inédita de produtos oficiais, o PeB é considerado como o “Oscar dos esportes eletrônicos” do Brasil, sendo uma das mais importantes da América Latina.

Entre as inovações deste ano, o evento contará com novas categorias, incluindo Melhor comentarista, Melhor técnico(a), Melhor time, além de prêmios voltados à criação de conteúdo com as estreias de Melhor creator: short form (vídeos curtos) e Melhor creator: long form (vídeos longos).

As distinções serão divididas entre votações populares, como “Melhor streamer do ano” e “Craque Betano da galera”, e técnicas, definidas por um Superjúri especializado.

“Ao destacar essas contribuições, o objetivo do evento é ajudar a consolidar um ecossistema cada vez mais sólido e respeitado para os segmentos. Hoje, os jogos e os e-sports representam cultura, inovação e impacto real”, afirma Gustavo Freudenfeld, diretor-geral do PeB. Para ele, o prêmio também é um espaço de visibilidade e encontro para quem movimenta a cena dos jogos eletrônicos no Brasil.

O evento de 2025 terá estética cyberpunk, refletindo a conexão entre tecnologia, comunidade e transformação social. A diretora artística Marisa Mestiço explica que a escolha da temática reforça a identidade do PeB: “É um convite para refletirmos sobre o que vem pela frente, tanto nos jogos quanto na sociedade”.

Outro destaque desta edição é o lançamento da primeira linha de produtos oficiais do Prêmio, desenvolvida em parceria com a empresa de licenciamento One. A coleção incluirá vestuário e acessórios inspirados nas diversas modalidades e comunidades que compõem o universo dos eSports.

“Buscamos traduzir a essência do PeB e do universo gamer em produtos que permitem que os fãs levem uma parte dessa experiência para o dia a dia”, diz Ligia Pawlow, diretora de arte da One.

Desde 2017, o PeB já premiou quase 150 nomes entre atletas, streamers, influenciadores e desenvolvedoras. A premiação será transmitida ao vivo pelo canal SporTV, além das plataformas oficiais da Player1 e do próprio PeB no YouTube e redes sociais. Informações sobre apresentadores, atrações, indicados e o processo de votação serão divulgadas nos próximos meses.

Para mais detalhes, acesse o site oficial ou acompanhe o Prêmio eSports Brasil nas redes sociais.