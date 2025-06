Torcida histórica: milhares acampam em praça pública na Mongólia para ver final do Major de CS2

Foto: The MongolZ / Twitter A The MongolZ encarou a francesa Vitality, pelo Austin Major 2025, disputado nos Estados Unidos

Pela primeira vez na história dos Majors, um time asiático disputou a decisão do principal campeonato do ano no cenário competitivo de CS2. A The MongolZ chegou à grande final do Blast.tv Austin Major 2025, enfrentando a favorita francesa Team Vitality, que venceu o duelo por 2 a 1 e garantiu o heptacampeonato consecutivo.

Enquanto o confronto acontecia em Austin, nos Estados Unidos, a emoção atravessava fusos horários e continentes. Em Ulaanbaatar, capital da Mongólia, milhares de torcedores lotaram as ruas durante a madrugada para assistir ao confronto em telões instalados em praças públicas.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram a multidão vibrando a cada round da equipe nacional, em uma cena que rapidamente rodou o mundo.

O impacto cultural do momento foi tão grande quanto o feito dentro dos servidores. Em um vídeo publicado pela própria The MongolZ, era possível ver a torcida concentrada na madrugada, envolta em bandeiras, cartazes e celulares, transformando a final em um verdadeiro evento nacional.

Esta foi a primeira vez que a Ásia viu um de seus representantes disputar uma final de Major, e isso mobilizou o país como poucas vezes visto na história dos e-sports.

A grande final

Dentro do jogo, o duelo foi à altura do que se esperava. No primeiro mapa, Mirage, a The MongolZ surpreendeu e venceu por 13 a 5, deixando o favoritismo francês sob pressão. A reação da Vitality, porém, veio com força. Na Dust2, a equipe liderada por ZywOo dominou e venceu por 13 a 4, levando a decisão para o mapa final.

Na Inferno, mesmo com o pistol vencido pela The MongolZ, os franceses controlaram a partida do início ao fim, fechando o confronto com vitória por 13 a 6. Com isso, a Vitality conquistou seu segundo Major e levou para casa o prêmio de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,75 milhões). A The MongolZ, mesmo com a derrota, fez história e garantiu US$ 170 mil (R$ 937 mil) como vice-campeã.

Asiáticos brilham em outro FPS



Apesar de The MongolZ não ter vencido o Austin Major 2025, outro time asiático brilhou neste domingo, 23: a Paper Rex conquistou seu primeiro título internacional ao vencer o Masters Toronto de Valorant. A equipe, representante do VCT Pacific, superou a Fnatic (EMEA) por 3 a 1 na final, encerrando a sequência de vice-campeonatos e quebrando a "maldição do segundo lugar".