Gigantes dos games estreiam no Sana e reforçam foco no público nordestino

Foto: Gabriel The Salles e Leonardo Deivison / Divulgação Sana Sana 2025 - Parte 2

Duas das maiores marcas do universo gamer desembarcaram, pela primeira vez com estandes próprios, no Sana 2025 – Parte 2, maior festival de cultura pop e geek do Ceará. O evento, realizado entre os dias 18 e 20 de julho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, marcou a estreia do KaBuM!, maior e-commerce de tecnologia da América Latina, e da Riot Games, desenvolvedora de League of Legends, Valorant e Wild Rift.

A ação das gigantes confirma um movimento estratégico: ampliar presença no Nordeste e se conectar diretamente com uma comunidade gamer em plena expansão. Segundo a Pesquisa Game Brasil 2024, 27,9% dos jogadores do País estão na região, a segunda maior concentração nacional, atrás apenas do Sudeste.

A presença no Sana, portanto, se revela mais do que simbólica: trata-se de uma aposta em engajamento real e construção de marca junto ao público nordestino.

Com um estande de 100 m², o KaBuM! tem promovido experiências interativas, distribuição de brindes, frete grátis e até máquinas com descontos que chegavam a 100%. A programação conta também com campeonato de EA Sports FC 25 e presença de influenciadores como Mylon e Keynze, nomes ligados ao time de e-sports da marca.

Segundo Marcelo Fadul, head de marketing do KaBuM!, a participação superou as expectativas. “A estratégia de vir para o Nordeste é muito clara. O público aqui é apaixonado e merece ativações à altura. O Sana é uma vitrine poderosa e queremos que o Nordeste saiba que estamos presentes e vamos continuar chegando com força”, afirmou.

Fadul destaca ainda que o Sana é o início de um plano mais amplo de atuação da empresa na região. Embora não revele valores, confirmou que haverá aumento no volume de ações e conteúdos voltados ao público local. Segundo ele, a participação no Sana é o estopim para que muitas outras iniciativas no Nordeste aconteçam futuramente.

Durante o evento, a equipe do KaBuM! também aproveitou para escutar o público. “Muita gente chegou aqui contando que montou o primeiro setup com a gente, que comprou o primeiro mouse, o primeiro monitor… Essa troca é valiosa e reforça a importância de estarmos fisicamente presentes para entender os desejos dessa galera”, disse o executivo.

O cuidado com os detalhes no estande também foi pensado para refletir esse compromisso. A estrutura recebeu elogios do público pela imersão, organização e quantidade de atividades simultâneas. Segundo Fadul, esse padrão será mantido em próximas ativações.

“Se a gente vem, tem que vir com impacto, com respeito e com estrutura. A ideia é que o público nordestino sinta que a marca o enxerga e valoriza”, explicou, contando ainda que cerca de 30 profissionais cearense foram contratados para que a participação ocorresse com sucesso.

Riot Games leva universo de LoL para dentro do Sana

Com um estande totalmente ambientado no continente de Ionia, a Riot Games estreou no Sana 2025 – Parte 2 levando aos fãs uma experiência imersiva inspirada na temática “Além do Florescer Espiritual”, campanha que marca a nova temporada do League of Legends em 2025.

Ao longo dos três dias de evento, o público teve acesso a cenários exclusivos, distribuição de brindes temáticos, sessões de meet & greet com influenciadores e a oportunidade de testar um novo modo de jogo de LoL, liberado para o público antes mesmo do lançamento oficial.

Entre as atrações mais marcantes, esteve a “Parada Cosplay Riot”, cortejo que reuniu dezenas de fãs caracterizados como campeões icônicos do LoL neste sábado, 19. O desfile saiu do estande da desenvolvedora em direção ao palco Art&Fest, reforçando a forte presença da comunidade cosplay no evento.

No domingo, haverá um painel especial promovido no palco Cosplay trazendo bastidores, debates sobre figurinos e trocas de experiências entre cosplayers profissionais convidados, como Kelly Batista, Betty Macedo e Avner.

O estande da Riot também conta com a presença de nomes importantes do cenário competitivo e de conteúdo da Riot, como os influenciadores Mylon e Kennzy, e as apresentadoras da LTA Sul, Fogueta e Rafa Tomasi. Além disso, o espaço é palco da final de um campeonato estadual de Wild Rift, versão mobile do LoL, com participação ativa da comunidade cearense. Os primeiros cosplayers que visitavam o estande a cada manhã também foram presenteados com pins exclusivos da campanha.

Para Samanta Penhalbel, gerente de publicação de LoL e Wild Rift na Riot Games Brasil, o evento cearense representa uma oportunidade única de estreitar laços com o público nordestino. “Poder trazer essa experiência para nossos fãs nordestinos é algo que estávamos animados desde o começo do projeto. Fomentar essa importantíssima região, ainda mais no Sana, é algo extremamente gratificante”, comenta.

Segundo ela, a ideia é manter esse contato com o público regional de maneira cada vez mais ativa daqui para frente. “Todos os nossos esforços têm o objetivo de tentar devolver à comunidade toda a paixão pelos nossos jogos que observamos constantemente, e o Sana foi a oportunidade perfeita para mostrarmos para os fãs de League of Legends do Nordeste de que eles também fazem parte dessa celebração."

Futuro do Sana mira expansão e internacionalização

De acordo com Igor Lucena, diretor do Sana, o evento vive um novo momento. Hoje com 16 marcas patrocinadoras, a meta é dobrar esse número em breve. Ele destaca que já existe um time dedicado à prospecção de tendências e negociação com empresas e artistas do Japão, Europa e Estados Unidos.

Com a chegada de empresas como KaBuM! e Riot Games, o Sana se consolida como ponte entre o mercado nacional de games e o fervoroso público nordestino, mostrando ainda que a região tem papel central no futuro do entretenimento digital no Brasil.

“Queremos transformar o Sana em um hub geek nacional, um polo de criatividade, tecnologia e impacto social. Vamos crescer, sim, mas sem perder nossa essência plural e acessível”, afirmou Lucena.