Shopping de Fortaleza realiza exposição de videogames e sorteio de dez PlayStation 5

Com o objetivo de reviver ou criar memórias nostálgicas neste mês de agosto, o Shopping RioMar Fortaleza preparou uma programação especial para celebrar o Dia dos Pais. Com uma exposição totalmente interativa, pais e filhos podem aproveitar a "Super Games — O mundo do videogame", que reúne consoles de diversas gerações e proporciona uma verdadeira viagem no tempo.

Gratuito, o evento traz clássicos como Mega Drive, Super Nintendo e fliperamas, mas também permite que o público experimente jogos de realidade virtual, o novo Beat Saber, palcos de game dance com piso iluminado e até um controle gigante inspirado nos modelos de consoles antigos.

A mostra está instalada na Praça de Eventos do shopping, no Piso L1, e segue até 31 de agosto, com acesso mediante inscrição no aplicativo do shopping. A proposta é oferecer uma experiência nostálgica e, ao mesmo tempo, tecnológica, unindo gerações em torno da paixão pelos jogos eletrônicos.

Como parte da campanha promocional, o shopping também vai sortear dez PlayStation 5. A cada R$ 300 em compras realizadas entre 23 de julho e 10 de agosto, os clientes recebem um número da sorte. As chances dobram para compras feitas de segunda a quarta-feira, e o cadastro das notas fiscais é feito pelo app.

O sorteio será baseado na Loteria Federal de 13 de agosto, com divulgação dos vencedores marcada para o dia 15.

Para fechar a programação do fim de semana em clima de celebração, o pianista Felipe Adjafre se apresenta no Espaço Gourmet (Piso L1), no domingo do Dia dos Pais, 10 de agosto, a partir das 12h30, com entrada gratuita.