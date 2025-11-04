Foto: Ricardo Marajó/SMCS A Patrulha de Proteção Digital em Curitiba é a primeira do Brasil criada para monitorar e prevenir crimes virtuais contra crianças e adolescentes

Curitiba deu início a uma iniciativa inédita no Brasil voltada à segurança de crianças e adolescentes no ambiente virtual, especialmente nos jogos online e redes sociais. A Prefeitura da capital paranaense lançou a Patrulha de Proteção Digital, formada por agentes da Guarda Municipal e dedicada ao monitoramento, prevenção e combate a crimes cibernéticos que atingem o público infantojuvenil.

A proposta busca enfrentar riscos como assédio, aliciamento, exploração sexual, cyberbullying e discursos de ódio em plataformas digitais onde jovens passam boa parte do tempo conectados.

A patrulha nasce em um contexto de crescente preocupação com o comportamento de crianças em ambientes virtuais ligados aos games, um dos espaços mais visados por golpistas e aliciadores. Além do trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes vão atuar de forma educativa, promovendo campanhas, palestras e transmissões ao vivo para orientar pais, professores e alunos sobre segurança digital e limites de exposição na internet.

“É a primeira Guarda Municipal do País a realizar esse tipo de acompanhamento com foco na proteção integral de crianças e adolescentes. A patrulha também vai desenvolver um trabalho educativo, com orientações para toda a comunidade escolar”, destacou o prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel (PSD).

Vinculada ao Departamento de Inteligência da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), a equipe atuará de forma preventiva e integrada com o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal e órgãos de proteção à infância e juventude. A ação faz parte do plano municipal de governo para fortalecer políticas de segurança digital e será guiada pelas diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), do Marco Civil da Internet e do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, aprovado em 2025.

O objetivo é transformar Curitiba em referência nacional em proteção digital infantil, criando um modelo que alia tecnologia, educação e segurança pública em defesa da próxima geração de gamers e internautas.