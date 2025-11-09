Furia atropela top 1 do mundo e Brasil é, de novo, campeão internacional de CS2

Wanderson Trindade é coordenador da Central de Dados e repórter do O POVO+, com uma paixão declarada por contar as histórias de quem faz a indústria dos jogos eletrônicos acontecer. Especializado na cobertura do universo dos games no Ceará, no Brasil e no mundo, acompanha de perto tanto o cenário competitivo quanto o desenvolvimento de jogos. Autodescrição: Homem pardo de cabelos ondulados, Wanderson aparece na foto usando óculos e fones de ouvido, com um sorriso no rosto que traduz sua energia e entusiasmo pelo tema.
O Brasil voltou ao topo dos esportes eletrônicos. A equipe Furia, principal representante do País no cenário competitivo de Counter-Strike 2 (CS2), venceu a Vitality, considerada a melhor equipe do mundo, por 3 a 0, e conquistou mais um título internacional. A decisão foi disputada na China e marcou a segunda grande conquista dos brasileiros em 2025.
Na grande final da IEM Chengdu, os brasileiros surpreenderam ao vencer o primeiro mapa, Ancient, por 13 a 11. Depois, na Inferno, o time europeu começou melhor, mas Gabriel “FalleN” Toledo e seus companheiros reagiram e viraram o jogo para 13 a 10. O título foi confirmado na Overpass, novamente por 13 a 11, em uma partida marcada por viradas e uma defesa sólida dos brasileiros.
Com a vitória, a Furia faturou US$ 285 mil (cerca de R$ 1,5 milhão) em premiação e consolidou um ano de destaque: o time também foi campeão da Thunderpick World Championship e da Fissure Playground 2 — ambos grandes torneios internacionais.
A Vitality, que ocupa o topo do ranking mundial de CS2, amargou sua segunda derrota em finais neste ano. Já a Furia reforça o nome do Brasil entre as maiores potências dos esportes eletrônicos do planeta.
Atualmente, os brasileiros ocupam a segunda colocação do ranking mundial. Com o título sobre a Vitallity, a diferença para os europeus agora deve diminuir.
