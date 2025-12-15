IEM Rio 2026: Intel Extreme Masters de Counter-Strike retorna ao Brasil com 16 equipes

Wanderson Trindade é coordenador da Central de Dados e repórter do O POVO+, com uma paixão declarada por contar as histórias de quem faz a indústria dos jogos eletrônicos acontecer. Especializado na cobertura do universo dos games no Ceará, no Brasil e no mundo, acompanha de perto tanto o cenário competitivo quanto o desenvolvimento de jogos. Autodescrição: Homem pardo de cabelos ondulados, Wanderson aparece na foto usando óculos e fones de ouvido, com um sorriso no rosto que traduz sua energia e entusiasmo pelo tema.
Um dos principais torneios de Counter-Strike do mundo volta ao Brasil no primeiro semestre de 2026. O Intel Extreme Masters (IEM) Rio será disputado na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, de 13 a 19 de abril. O evento reunirá 16 equipes para competir por uma premiação total de US$ 1 milhão.
A competição resulta de uma parceria entre o ESL Faceit Group (EFG), o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Federação de Esportes Eletrônicos do Estado do Rio de Janeiro (Ferjee).
Os últimos três dias do evento, de 17 a 19 de abril, terão a presença de público. Na edição anterior, o evento registrou 19 mil fãs e alcançou um pico de 709.317 espectadores.
O EFG e a Ferjee atuarão em conjunto para organizar o torneio, com a Federação contribuindo para as atividades presenciais, programas sociais e outros componentes do evento.
Os ingressos para o IEM Rio começam a ser vendidos nesta segunda, 15 de dezembro de 2025, a partir das 12h, no horário de Brasília.
