IEM Rio 2026: Intel Extreme Masters de Counter-Strike retorna ao Brasil com 16 equipes

Foto: Josip Brtan / HLTV Intel Extreme Masters (IEM) Rio 2026 está marcado para ocorrer entre os dias 13 e 19 de abril na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro

Um dos principais torneios de Counter-Strike do mundo volta ao Brasil no primeiro semestre de 2026. O Intel Extreme Masters (IEM) Rio será disputado na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, de 13 a 19 de abril. O evento reunirá 16 equipes para competir por uma premiação total de US$ 1 milhão.

A competição resulta de uma parceria entre o ESL Faceit Group (EFG), o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Federação de Esportes Eletrônicos do Estado do Rio de Janeiro (Ferjee).

Os últimos três dias do evento, de 17 a 19 de abril, terão a presença de público. Na edição anterior, o evento registrou 19 mil fãs e alcançou um pico de 709.317 espectadores.

O EFG e a Ferjee atuarão em conjunto para organizar o torneio, com a Federação contribuindo para as atividades presenciais, programas sociais e outros componentes do evento.

Os ingressos para o IEM Rio começam a ser vendidos nesta segunda, 15 de dezembro de 2025, a partir das 12h, no horário de Brasília.