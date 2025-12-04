Adolescente online e offline

Foto: Reprodução/Pexels Redes públicas de Wi-Fi podem trazer comodidade na hora de acessar a internet em determinados espaços, mas possuem riscos

Para os jovens brasileiros, a internet se tornou mais importante do que ouvir música, sair com os amigos ou até mesmo namorar. É o que revela pesquisas realizadas pela Cisco, onde 72% dos universitários do Brasil afirmaram dar prioridade à internet e 50% admitiram que o contato pelo instagram é mais importante do que o pessoal.

O papel crescente das redes sociais na vida dos jovens apontado pelas pesquisas não surpreende quem acompanha o comportamento deste público. Mas a forma como começam a se tornar mais importantes do que os contatos pessoais chegam a espantar.

Entre os brasileiros, três em cada cinco entrevistados disseram que a internet passou a ser tão necessária quanto água, comida e moradia. Espantosamente, 72% dos universitários do país preferem navegar na internet a namorar, ouvir música ou até sair com os amigos. Entre os que trabalham, 75% afirmaram não conseguir viver sem internet.



Uma certeza me acompanhou durante todo o processo da leitura dessas pesquisas: as informações são abundantes e assim, que encontrava um dado, ele já ficava obsoleto. Instantaneamente, a última informação era atualizada numa velocidade que não dá para ser medida. Crescimento, mudança, inovação, rapidez: essas são as palavras que mais apareceram enquanto pesquisava o consumo de mídia e tecnologia nos tempos atuais.

Percebi que os conceitos de online e offline são ultrapassados; aliás, para esses jovens, nunca existiram. Os jovens são imediatistas, hedonista e sem percepção do tempo. Essa geração valoriza portabilidade e acesso. Se antes o jovem navegava na internet grudado na cadeira e ao computador de mesa, agora ele vai estar cada vez mais conectado por diferentes gadgets e em qualquer lugar. Mesmo considerando que sempre haverá jovens apaixonados por livros, revistas e jornais, esses meios são consumidos na forma digital pela maioria deles.



Portanto, independente do papel que cada um tenha na vida do jovem, seja pai, educador, profissional de marketing ou profissional de mídia, os desafios serão constantes. Os pais reconhecem que a vida moderna rouba um tempo do dia a dia que deveria ser dedicado aos filhos. Estão mais ausentes, se distanciaram da educação deles.

Para suprir essa falta de atenção, seus filhos podem estar substituindo as horas de convívio pessoal por horas ao computador, celular e outros meios de relacionamento. Os pais sabem da importância da tecnologia e dos novos meios de comunicação no desenvolvimento de seus filhos, mas têm como desafio não perder o convívio pessoal, a conversa “olho no olho” e a posição de pais.