Assis Cavalcante: CDL celebra a requalificação da Praça do Ferreira

O sonho é filho legítimo das realizações, alimentado pela persistência e pela coragem. Uma realização, em especial, traduz esse pensamento: o projeto de requalificação da Praça do Ferreira, que enfim veio à luz com a assinatura da ordem de serviço para o início da obra, apoiada da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza. Em solenidade no Cineteatro São Luiz, com as presenças do governador Elmano de Freitas, do prefeito Evandro Leitão, do arquiteto Fausto Nilo, de lojistas e de demais autoridades.

A requalificação será concluída até novembro, para não afetar o comércio de final de ano nem o Ceará Natal de Luz. O orçamento: R$ 8 milhões, divididos entre Estado e Município, com forte injunção da CDL. Conquista do lojista, do trabalhador fortalezense, trata-se de recuperação, pois não muda o conceito original da praça, que surgiu em 1829 e, só em 1871, consolidou-se como espaço urbano. Haverá ampliação da área, novos quiosques e mais acessibilidade, feitos duma chibatada só. A última reforma foi em 1991, com Juracy Magalhães, também com projeto do genial Fausto Nilo. Na época, presidia a CDL o amigo Pio Rodrigues.

A Praça é ponto de luz no Centro da cidade - um ícone, viva cultura. Ali, o povo vaiou o sol, viu as escaramuças do Bode Ioiô, ouviu histórias do Capitão Pirarucu. Local do Abrigo Central, da Esquina do Pecado (onde o vento arribava as saias das moçoilas da Escola Normal), do famoso júri do Leiria de Andrade com Quintino Cunha. Em 1991, o Pio, citado, procurou quase dois dias por um velho poço e o encontrou. E o pau-brasil plantado em 2013? Ainda lá está, lembrança do Ceará Natal de Luz, que na edição de 2007 tinha por meta distribuir um milhão de mudas ornamentais e frutíferas em 10 anos, meta batida já em 2014.

Seguimos com a nossa missão de gerar emprego e renda, em luta contínua por um Centro mais justo, desenvolvido e arrecadador. A força do comércio vive da vitalidade desses espaços. Governos e lojistas, juntos, faremos dali um lugar mais bonito e humano, sem excluir quem vive em situação de rua. Alegria ver a Praça retomada, cada vez melhor - berço da cultura, do lazer, do trabalho. E um dia, quiçá, do Centro Administrativo da cidade. Ave Praça do Ferreira!