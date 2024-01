Ex-jogador cearense é morto a tiros em bar em Fortaleza

Foto: reprodução João Mário Tavares da Silva. 33 anos,, foi morto a tiros em Fortaleza

O ex-jogador de futebol João Mário Tavares da Silva foi morto a tiros em um bar na rua Eudes Cardoso, no bairro Messejana, en Fortaleza. A vítima conversava com amigos quando foi surpreendida por tiros que partiram de dentro de um automóvel. O caso ocorreu no último sábado, 13/1.

Conforme O POVO apurou, o veículo onde estavam os matadores era de cor branca. José Mário Tavares da Silva, de 34 anos, era ex-jogador do Ceará Sporting Club e participou do elenco do time em 2007. À época tinha 18 anos de idade e atuava como volante no time alvinegro.

O ex-atleta não possuía antecedentes criminais. De acordo com fontes da Polícia Civil, existem duas linhas de investigação do caso, apontadas de forma preliminar. Segundo uma delas, o homem foi vítima de um ataque aleatório e não seria o alvo do crime. Portanto, pode ter sido executado por engano. A outra hipótese é que ele poderia ter contraído dívídas.

O POVO solicitou infomações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) e foi informado que a Polícia Civil "investiga a morte de um homem vítima de disparo de arma de fogo em via pública". As equipes da Polícia Militar estiveram o local do crime, além de investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) abriu inquérito para apurar o caso.

Na última quinta-feira, 9/1, Carlos Sousa, jogador de futebol de 19 anos, foi morto com 50 tiros. O jovem tinha atuado pelo time do Caucaia.